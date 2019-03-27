Tersan: Dünyanın ilklerini suya indirdik

IMEAK Deniz Ticaret Odası adına UBM tarafından İstanbul Tuzla Viaport Marina’da düzenlenecek 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı öncesinde tersanesi kapılarını basına mensuplarının ziyaretine açtı. TERSAN Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, önümüzdeki dönem yatırımları ve son dönem projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Türkiye’de yüksek teknolojiye sahip gemiler inşa ettiklerini ve birçok ilke imza attıklarını vurgulayan TERSAN Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, “Gemi inşasını Yalova tersanemizde yapmaktayız. Bugüne kadar dünyanın birçok ilklerini inşa ederek suya indirdik. En büyük yüzer havuzu inşa ettik, 2020 sonunda 2 yolcu gemisi teslim edeceğiz. Bunlar dünyanın en büyük batarya kapasitelerine sahip yolcu gemileri. Kutup bölgesine giden yolcu gemileri yapıyoruz. Kendi kendine yanaşan yolcu ve yük taşıyan gemiler inşa ettik. Şu an için 16 projemiz devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar 10 gemi teslim etmiş olacağız.” şeklinde konuştu.

3 dönüm üstüne kurulan fabrikaları 20-40 metreye kuruyoruz…

İhracatta ilk 500 firma arasında yer aldıklarını kaydeden Gazioğlu, “Amerika’dan Kanada’ya, Grönland’tan Rusya’ya kadar birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Çok özel gemiler inşa ediyoruz. Tersanelerimiz yüzde 100 ihracata yönelik çalışıyor. Son dönemde özellikle hybrid gemilerin inşasına yöneldik. Likid hidrojen – hidrojen cell uygulanabilecek gemiler yapıyoruz. Öyle ki canlı balık taşıyan ya da balığı satışa hazır hale getiren, iç organlarından balık unu, suyundan protein tozu yapılan yüksek teknolojik gemiler inşa ediyoruz. Yani 3 dönüm üzerine kurulan fabrikaları biz 20 – 40 metre üzerine kuruyoruz.” açıklamasında bulundu.

Vira Haber