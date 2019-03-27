Cemre sektörün öncü ülkelerine bile gemi satıyor

İlk 500 sanayi kuruluşu içinde yer alan Cemre Tersanesi, "tam rekabet" için denizcilik yan sanayisinin mutlaka geliştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Son olarak inşa ettikleri “NB57 Wind of Change” gemisi ile Londra’da düzenlenen “OSJ 2019 Offshore Gemileri” ödüllerinde yenilenebilir enerji klasmanında birincilik ödülüne layık görülen Cemre Tersanesi, Norveç ve Danimarka gibi sektörün öncüleri olan ülkelere bile gemi satıyor.

Cemre Tersanesi, IMEAK Deniz Ticaret Odası adına UBM tarafından düzenlenen 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı öncesinde basına kapılarını açtı.

1997 yılında gemilere boya hizmeti vermek için kurulan Cemre Tersanesi, 2007 yılından itibaren gemi yapımına girdi. Cemre Tersanesi Baş Mühendisi Sinan Kavala, 2005 yılında ilk kez Norveçli Havyard ile anlaşarak “başka bir tersanede alan kiralayarak” gemi yapmaya başladıklarını, bugün ise 2 bin 200 çalışana ulaşan bir tersane haline geldiklerini söyledi.

İlk 500 sanayi firması içinde yer alan Cemre Tersanesi’nin teknolojik gelişim açısında da önemli bir noktada bulunduğunu belirten Kavala, “Türkiye’de ihracat yapan firmalar arasında 199. sıraya geldik. Kuruluş yılından bu zamana kadar 66 gemi yaptık ve ihraç ettik” dedi.

“Teknoloji işin içine girince…”

Offshore gemi piyasasına girmeye niyetlendiklerinde, “zor iş”, “çok detaylı” gibi uyarılarla karşılaştıklarını dile getiren Kavala, “Örneğin balıkçı gemileri gerçekten donanımlı gemilerdir. Biz bunun farkındaydık. İnşası zor dediler ama biz bunu yapabileceğimize inandık ve başardık” diye konuştu.

Teknolojik değeri yüksek gemiler yapmaya başlamalarıyla beraber Avrupa ülkelerinde ciddi bir oyuncu haline geldiklerini belirten Kavala, “Çünkü çelikten düz gemiyi Çin çok ucuza yapıyor. Fakat işin içine teknoloji girinece, işte o noktada kendimizi gösterdik ve rekabet sahasında yerimizi aldık” dedi.

“Cemre Academy kurmak istiyoruz”

Daha alacak çok yollarının olduğunu belirten Kavala, “Cemre Academy kurarak öğrenciler yetiştirmek, kadınlarımızı denizcilik sektöründe daha fazla boy göstermesini sağlamak istiyoruz. Geçen yıla oranla bu sene kadın çalışan oranımız yüzde 30 arttı. Daha iyi rakamlara ulaşmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

“60 bin kişiye dokunuyoruz”

Sadece Cemre Tersanesi’nin çalışanları ve tedarikçileri ile beraber 60 bin kişiye katma değer kazandırdığına dikkat çeken Kavala, “Şu an ciro olarak 100 Milyon Euro’yu geçtik. 2020’de 200 Milyon Euro hedefliyoruz. Gemi inşaası ciddi bir istihdam ve gelir getirebilecek alan. Global bir ihtiyaç” dedi.

“Yan sanayimiz zayıf”

Türkiye’de yan sanayiye yatırım yapılmadığı için yurtdışından aldıklarını, o zaman da maliyet arttığı için sağlıklı rekabet etmekte zorlandıklarına işaret eden Kavala, “En büyük ihtiyacımız yan sanayi. Yan sanayi gelişirse belli standartlarda ürünler hayata geçirmeye çalışacaklar. Aksi taktirde mecbur yurt dışından alıyoruz. Üretim olmadıkça ben alamıyorum. Böyle bir kısır döngü içinde işliyor bu. Eğer yan sanayimiz gelişirse biz de yabancı müşterilerimize bu ürünleri sunabilir ve onaylatabiliriz” diye konuştu.

Vira Haber