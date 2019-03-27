Sanmar’ın 137 römorkörü dünyanın dört bir yanında

Sanmar Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürün, şu an Caterpillar ile beraber dünyanın ilk hidrolik hibrit römorkörünü inşaa ettiklerini söyledi.

Sanmar Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürün, IMEAK Deniz Ticaret Odası adına UBM tarafından düzenlenen 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı kapsamında düzenlenen tersane turunda basınla buluştu.

Sanmar’ın daha ziyade, gemileri limana yanaştıran ve kaldıran römorkörler inşa ettiğini belirten Gürün, “Bu başka tip tekneler inşaa etmediğimiz anlamına gelmiyor. Biz, özel maksatlı gemi inşa ediyoruz. Bu römorkörleri aynı zamanda işletiyoruz da. Denizde acil müdahale hizmeti veren bir firmalar grubuna da sahibiz. Bir gemiden kirlenme olduğu zaman müdahale eden iş grubumuz da var” dedi.

“İlk uzaktan kumandalı gemi”

Sanmar’ın 1976 yılında kurulduğunu ve 42 yıldır çok özel projelere imza attığını belirten Gürün, “2014’de dünyada ilk kez LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ile çalışan römorkörleri inşaa ettik. Halen Norveç’te devletin petrol şirketi Statoil’in limanında çalışıyor. 2016’da dünyanın ilk uzaktan kumandalı gemisi de Türkiye’de, Sunmar’da yapıldı. Burada önemli olan Türk gemi inşaa sektörünün geldiği noktadır. yani Türkiye dünyanın ilk uzaktan kumandalı gemisini yaptı. Şu anda Danimarka’da Kopenhag Limanı’nda çalışıyor. Uyduya ulaştığı her yerden yönetilir. Mesafenin önemi yok. Bu, tamamen otonom gemiden bir önceki seviye. Önce uzaktan kumanda etmek öğrenilecek ki, sonra otonom hale getirilebilsin” dedi.

Halen Caterpillar ile birlikte geliştirdikleri, dünyanın ilk hidrolik hibrit römorkörünün inşaasının Sanmar Tersanesi’nde devam ettiğini belirten Gürün, bu tip projelerle Türkiye’nin yabancı firmaların yüksek teknoloji istediği özel tip gemilerin üssü olduğunu söyledi.

“Yüksek teknoloji kazandırıyor”

Türkiye’nin dev gemiler yaptığını fakat burada Uzakdoğu ile rekabetin mümkün olmadığını dile getiren Gürün, “Çünkü Çin ve Kore’de maliyetler o kadar düşük ki. Adamlar arı, çok düşük maaşlarla çalışıyorlar. Esas, teknolojisi, elektroniği, mühendisliği yüksek ama çelik miktarı az ürünlerde farkımızı ortaya koyuyoruz. Yüksek teknolojili gemi sanayi, yengeci canlı avlayan çok özel gemiler bile yapabiliyor. Bunların hepsini Türk mühendisler tarafından yapılıyor” dedi. Tüm gemilerin üç boyutlu olarak gerçeğine yakın çizildiğini ifade eden Gürün, “Gemiler modelleniyor. Müşterimiz internetten bağlanıp üç boyutlu model içinde geziyor. Şurayı değiştir diyebiliyor” diye konuştu.

“Esas gücümüz mühendislerimiz”

Sanmar olarak dünyada rekabetten korkmadıklarını, esas güçlerinin ise mühendisler olduğunu dile getiren Gürün, “Sanmar’da şu an 750 kişi çalışıyor. Bu sayının 80’i mühendis. Sadece 48 gemi inşaa mühendisimiz var. Son beş yılda mühendis istihdamımız dört kart arttı. Bu, Türk gemi sanayine olan güveni gösteriyor” dedi.

Gürün, Sanmar’da yaş otalamasının 35 olduğunu ve 60’a gelince ne yapacakları üzerine espriler ürettiklerini söyledi.

“Dünyada 137 römorkörümüz çalışıyor”

Sanmar’ın 2014’te 16, 2015’te 21, 2017’de 21 ve 2018’de ise 2018’de 20 römorkör teslim ettiğini belirten Gürün, 2019 için şu ana kadar 14 sipariş aldıklarını dile getirdi. Gürün, gemi satılan ülkeler arasında Mozambik ve Jamaika’nın bile olduğunu belirterek, “Dominik’e de Survivor’dan 5 sene önce gittik” dedi. Gürün şu an dünyanın dört bir yanında Sanmar üretimi 137 römorkörün görev yaptığını söyledi.

“21 Mart’ta sıfır meridyende isim töreni”

Londra’da Thames Nehri’nde çalışması için ürettikleri römorkör için özel bir isim verme töreni düzenlendiğini dile getiren Gürün, “Geminin adını meridyen koydular. İsim törenini 21 Mart’a denk getirdiler. Sıfır meridyende isim verme töreni yapıldı. Bu, yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

“AB’ye girdik bile”

Eskiden, “Türkiye AB’ye ne zaman girecek” sorusunun sıkça sorulduğunu dile getiren Gürün, “Biz Sanmar ve Türk gemi inşaa sanayi olarak girdik. Her sektör kendi işini uluslararası standartlarda yaptığı zaman bu gururu daha çok yaşayacağız” dedi.

Sanmar’ın kapalı alanlarda üretim yaptığını belirten Gürün, “Perdeler kapalı, havalandırma sistemimiz son derece sağlıklı çalışıyor. Sıfır emisyona yakınız. Her türlü gelen ve çıkan malzeme, atık kabul eden yetkili kuruluşlara veriliyor. Üretimi kapalı ortamda yaptığımız için yağmur ve kar gibi kötü hava koşullarından etkilenmiyoruz. Kapalı alanda üretim çok avantaj sağlıyor” diye konuştu.

Vira Haber