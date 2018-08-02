Endonezya’da kömür yüklü gemi battı

Endonezya'nın Açe eyaleti açıklarında kömür taşıyan gemi olumsuz hava şartları nedeniyle battı. Gemiden dökülen yaklaşık 7 bin ton kömür Açe kentindeki Ujung Kareng sahiline vurdu.

Geminin tüm mürettebatının kurtarıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay Pazartesi günü yerel saatle 10.00'da meydana geldi. Gemiden düşen kömürler geminin yan yatmasına sebep oldu. Su alan gemi ardından battı. Geminin yarattığı çevre kirliliği canlıların zarar görmesine sebep oldu.

Vira Haber