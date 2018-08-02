Safiport Derince’ye yeni vinçlerle daha da hızlanacak

Özel olarak alçaltılmış oldukları halde yükseklikleri 90 metre olduğundan özel bir operasyonla Osmangazi Köprüsü’nden geçiş yaparak limana ulaşan vinçlerin kurulumu için ekip hızlı bir şekilde çalışıyor. Vinçlerin gemiden indirilmesi, kurulum ve test işlemleri Eylül 2018’de tamamlanacak.

Safiport’un Super Post Panamax büyüklüğündeki STS vinçleri “Ultra Large Container Vessel” olarak adlandırılan gemilere hizmet verebilecek. Vinçler gemi üzerinde 23. sıradan konteyner operasyonu yapabiliyor. Kalmar tarafından Safiport Derince için üretilen vinçler, liman sahasında konteyner istifleme ve yüklemede kullanılacak. Lastik Tekerlekli Konteyner İstif Vinçleri RTG’ler üst üste 6 ve yan yana 7 sıraya kadar istifleme kapasitesine sahip.

Vira Haber