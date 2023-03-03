Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 71,83, yurt içi üretici fiyatları yüzde 120,72 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,15, Yİ-ÜFE yüzde 1,56 artış gösterdi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10, Yİ-ÜFE ise 5,78 yükseldi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 55,18, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 76,61 oldu.

Böylece yıllık enflasyon, son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu enflasyon Şubat 2022'de yüzde 54,44 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yurt içi üretici fiyatları ise son 15 ayın en düşük seviyesinde oluştu. Söz konusu değer Aralık 2021'de 79,89 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, TÜİK, Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle şubatta Gaziantep, Malatya ve Hatay bölge müdürlüklerine bağlı illerde "alan (saha) fiyatları"nın derlenemediğini bildirdi. Bu üç bölge müdürlüğüne bağlı illerde "iş yeri barkod tarama verileri" ve "veri kazıma yöntemi" ile "internetten derlenen fiyat verilerinin" kullanımına ise devam edildi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta TÜFE'nin yüzde 3,52 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 57,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 55,74'e gerileyeceğini hesaplamıştı.