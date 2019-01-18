Ereğli’de tersaneciler çok dertli

Karadeniz Ereğli'de tersaneler bölgesinin sorunları ve çözüm önerileri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş başkanlığında masaya yatırıldı. Vali Bektaş, "Arkadaşlarımız bir çare ve çözüm arıyor. Yapılacak bir şey varsa elimizden geldiğinde yapmaya çalışırız" dedi.

Ereğli Gemi'de gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Bölge Başkanı İrfan Erdem, Ereğli Liman Başkanı Nevzat Direk, İlçe Gümrük Müdürü, Erdemir yetkilisi, tersaneciler ve Ereğli Gemi yetkilileri katıldı.

Gemi Tersaneci Sahibi Recai Hakan Şen, toplantıya ilişkin yaptığı konuşmada, finansal krizin Ereğli bölgesinde ciddi istihdam sağlayan tersaneleri etkilediğini belirterek, "Tersaneler bölgesinde yatırımların yapıldığı kadar 7-8 bin civarında personele de istihdam edilmekteydi. Çeşitli sayılarda yurt dışına ihracat yapılan, ekonomiye büyük katkı yapan, Erdemir'den sonra da bölgeye en fazla istihdam sağlayan bölge. 2008 Yılında yaşanan krizden sonra tabi bu sayılar azaldı, ancak tersaneler bölgesi olarak elimizden geldiği kadar istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Bu istihdam sayısını daha da arttırarak devam etmek istiyoruz. Gemi inşa, hem emek hem sermaye yoğun bir sektördür" dedi.

DEVLET TEŞVİĞİ VURGUSU

Dünyaya bakıldığında gemi inşa sektörüne devlet teşviklerinin yapıldığını hatırlatan Şen, sözlerini şu sözlerle tamamladı: "Avrupa Birliği'nde tarım ve balıkçılıkla beraber gemi inşa sektörü stratejik bir sektördür. Türkiye'de henüz böyle bir şey yapılmadı. Dünyada yük taşımacılığının yüzde 90 gibi oranının denizlerden yapıldığı, ülkemize gelen yüklerin de önemli bir kısmını yabancı bayraklı gemilerle taşındığı dikkate alındığında ve bu son dönemde yaşanan hadiselerinde ticari açığı güçlendirmek için ne kadar önemli olduğu ortada. Sorunlarımızı dertlerimizi anlatıp, 'daha iyi neler yapabiliriz?' noktasında bir toplantı düzenledik"

"BU SORUN DÜNYADA VAR"

Vali Bektaş toplantıyı düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta yapılan bir toplantıda Kdz.Ereğli'deki tersanecilerin ısrarla bir toplantı talep ettiğini hatırlattığı konuşmasında şunları söyledi: "Geçen bir toplantımız vardı orada ısrarla dediler ki biz Ereğli'de tersaneler sorununu görüşmek için toplantı düzenlemek istiyoruz dediler. Talep olunca biz de kabul ettik. Tabi ki bir sorun var. Bu sorun Ereğli'de, Türkiye'de ve dünyada var. Bu sorun Ereğli'ye özgü bir sorun değil. Arkadaşlarımız bir çare arıyor, çözüm arıyor. Şahsen bu konunun konuşulması beni mutlu eder. Yapılacak bir şey varsa elimizden geldiğince yapmaya çalışırız" Yapılan sunumun ardından Vali Bektaş'a talep ve öneriler iletildi.

Vira Haber