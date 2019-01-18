İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde dijitalleşme paneli

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde düzenlenen panele İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Arif Bostan, Denizcilik Federasyonu Başkanı Erkan Dereli, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, TMMOB GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın ile Öğretim Görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Panel öncesinde açılış konuşmalarını İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Arif Bostan ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır yaptı.

‘Denizcilikte Dijitalleşme’ konulu panelin oturum yöneticiliğini Dr. Kaptan Özkan Poyraz yaptı. Mühendis Engin Yazıcıoğlu, Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt, Em. Dnz. Yüksek Mühendis Alper Sınav ve Avukat Özgür Çetin panelistler olarak katılımcılara denizcilikte dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerle ilgili sunumlar yaptı.

Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt, Denizcilikte dijitalleşmenin gemi adamlarını nasıl etkileyeceğini belirten sunumunda gelişen teknoloji ve otonom gemilerin gemi adamlarını nasıl etkileyeceği, gemi adamlarına otonom gemilerde ne kadar ihtiyaç olacağı konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Yüksek Mühendis Alper Sınav ise özellikle 5G teknolojisi ile otonom gemilerin çalışma prensibi hakkında sunum yaptı. Alper Sınav gelişen ve gelişmekte olan denizcilik teknolojisinin armatörleri, gemi adamlarını, kara personelini nasıl etkileyeceğini, fırsatları, dikkat edilmesi gereken konuları katılımcılara aktardı.

Vira Haber