TÜRKLİM’in Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki özel liman işletmeleri ile 22 yıldır Türk limancılık sektörünün tek ve en büyük gücü olan Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)’nin 22. Olağan Genel Kurulu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonu’nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Divan Başkanı olarak ALTAŞ Ambarlı Liman Tesisleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Altan Köseoğlu, Divan Başkan Yardımcısı olarak HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer ve katip üye olarak da TÜRKLİM Genel Sekreteri İrfan Bilgin önerilirken bu isimlerin görevleri oybirliği ile kabul edildi.

Açılış konuşmasının TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç tarafından yapılmasının ardından Saygı Duruşu yapıldı.

“UMUTSUZ DEĞİLİM”

Olağan Genel Kurulu katılan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, bir konuşma yaparak “85 sayılı kararnameyle ilgili son durumu çözmekle ilgili bir çalışmamız var. Bir şekilde sizler işinizi çözmeye çalışıyorsunuz ama bunu kalıcı olarak nasıl halledebiliriz diye düşüncüğümüzde bir formülümüz var. O formülü idareye kabul ettirmeye çalışıyoruz. Pazartesi Ankara’da yapacağımız toplantıda o konuyu gündeme getireceğiz ve çözemediğimiz iki konu olan acentaların durumunu ve limanlarımızın durumunu anlatıp yoluna sokmayı ümit ediyoruz. Çünkü baktığımızda hem günlük hayatın olağan akışına aykırı hem de gerçekten bizi çok zorlayan, işte alıcısı Türk mü, ne kadarı yabancı, ne kdarı Türk gibi böyle bir sürü ayrıştırmalarla, detaylarla uğraşıyoruz. Talebimiz net. Limanlarımızda verilen hizmetlerin tamamının yurtdışı ayağı bağlantılı olmak kaydıyla 85 sayılı kararname haricinde tutulması. İnşallah da başaracağız. Limancılarımızın sorununu da inşallah çözeceğiz. Kılavuzluk ve Römorkörlük Yönetmeliği’yle ilgili çalışıyoruz. Sektör oyuncularının Deniz Ticaret Odası’nın katılımıyla bir çözüm formülü bulunması için yapabileceğimiz bir şey varsa bunu araştırıyoruz. İnşallah, herkesin kabul edebileceği bir çözüm yolu buluruz. Umutsuz değilim” dedi.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAKTA KARARLIYIZ”

Kıran’ın ardından konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır da TÜRKLİM’in genel kurullarını kaçırmamaya çalıştığını belirterek “TÜRKLİM, benim değer veridğim önemli bir sivil toplum kuruluşu. Çok etkili bir kuruluş. Deniz Ticaret Odamızla da işbirliğinin etkin bir şekilde sürdürülmesi de sorunların çözümü açısından önem arz ettiğini zaten yeni yönetim de, eski yönetim de bildi biliyor da. Birlikte, el birliğiyle el ele vererek güç birliği, iyi bir sinerji oluşturarak sorunların üzerine gitmek hepimizin vazifesi. Bu makamlar, bu görevler zaten bu işler için vardır. Biz de kendi üzerimize düşeni oda olarak yapmakta kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 22. Olağan Genel Kurul hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye çıkan TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç, göreve geldiği Ekim ayından bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı. Bu yıl ve önümüzdeki yıllar için kötümser bir beklenti içinde olduklarını söyleyen Genç, bir belirsizliğin hakim olduğunu belirtti.

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç, TÜRKLİM’e yeni katılan üyelerden Yeşilyurt Liman Müdürü Salih Cengiz, Karasu Limanı Müdürü Serkan Koçak ve İskenderun Atakaş Limanı Müdürü Vedat Ohri’yi tanıttı.

TÜİK’in 2017 Türkiye Dış Ticaret verilerini paylaşan TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç, 2017 yılında 240 milyar dolarlık bir dış ticaret gerçekleştirildiğine vurgu yaparak denizcilik sektörünün önemini belirtti.

Göreve geldiği günden bu yana çeşitli ziyaret gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Genç, TÜRKLİM’in çalışma grubunun önemli işler yaptığını kayderek dernek olarak kurumsal iletişime de büyük önem verdiklerini söyledi. Bunun için Bersay İletişim Grubu’yla çalıştıklarını kaydeden Genç, dernek olarak büyük çalışmalara imza atacaklarının sinyallerini verdi.

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç’in konuşmasının ardından Genel Sekreter İrfan Bilgin, gelir-gider tablosunu okudu. Denetim raporu, oybirliği ile ibra edildi.

Kılavuzluk ve Römorkörlük Yönetmeliği ile ilgili dava açma yetkisi, oybirliği ile TÜRKLİM Yönetim Kurulu’na verildi.

TÜRKLİM Olağan Genel Kurulu sonrası Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, derneğin özel programı kapsamında “2019 yılında Türkiye ve Dünyadaki Beklentiler” konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Türkiye Ekonomisi ve gündemi üzerinde görüşlerini bildiren Güldağ, sohbet sonrası katılımcıların sorularını tek tek yanıtladı.

Güldağ’ın ardından HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer’in moderatörlüğünde gerçekleşen SEÇ Paneli’ne konuşmacı olarak Limakport Çevre ve Kalite Şefi Hakan Güngördü ve Toros Terminal Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yönetişim Direktörü Burcu Türkeş, “Gelişen Teknolojilerin İSG Üzerindeki Etkileri” üzerine tecrübelerini paylaştılar.

Vira Haber