Estonya gemilerine İngiliz modernizasyonu

Modernizasyon kapsamında; gemilerde mevcut olan Thales 2093 değişken derinlikli sonar, yine Thales üretimi 2193 karinaya monteli sonarla değiştirildi. Bu sayede platformlar, Baltık’ın sığ sularına daha uyumlu hâle geldi. Rosyth’te konuşlu Babcock Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışmalarda, muharebe merkezi de modernize edildi ve Thales üretimi M-Cube sistemi entegrasyonu gerçekleştirildi.

Gemilerdeki 4 ton kapasiteli vinçler kaldırıldı ve GRP’den imal edilen gövde üzerinde yer alan eski sonar yuvaları, yeni sensör arayüzlerinin yerleştirilmesi için değerlendirildi. Ayrıca sonar yuvası etrafındaki kaplamalar da takviye edilerek su altında gerçekleşen patlamalara dayanıklı hâle getirildi.

Vira Haber