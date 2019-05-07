Dünyanın en ilginç 25 adası

Adalar, ana karayla doğal bağlantıları olmadığı için insanlarda her zaman merak uyandırır. Bazıları, plajları, otelleri ve bitmek tükenmek bilmeyen eğlence hayatları ile turizmin gözdesiyken, bazıları ise insan yaşamına elverişli olmamaları, tuhaf özellikleri ve hikayeleri ile ilgi çeker. Aşağıda listelediğimiz 25 ada da kendilerine has özellikleri ve hikayeleri dünyanın en tuhaf yerleri arasında sayılıyor.

1. Fadiouth, Senegal

Dar bir ahşap köprü ile anakaraya bağlanan Fadiouth Adası (Joal-Fadiouth köyünün bir kısmı) neredeyse tamamen deniz kabukları ile kaplı. Ada sakinleri, yüzyıllardır yumuşakçaları toplayıp kabuklarını yere attıklarından, adanın her yerinde deniz kabuğu görmek mümkün. Hatta kabuklar, adanın mimarisine de dahil edilmiş. Sömürge döneminde önemli bir ticaret merkezi olan ada, artık turizme hizmet ediyor.

2. Miyake-jima, Japonya

Tokyo’nun 180 km güneyinde yer alan Miyake-jima Adası’nda yakın tarihte birkaç kez patlayan aktif bir yanardağ olan Oyama bulunuyor. 2000 yılındaki en son patlamadan beri adaya dağdan gelen sürekli bir sülfürik gaz akışı var. Yani adanın 2,415 sakini her zaman gaz maskeleri taşıması gerekiyor. Havadaki sülfür seviyelerinde dramatik bir artış olursa adada hava ikaz sirenleri çalıyor.

3. U Thant, ABD

Bu küçük yapay ada, New York’un Doğu Nehri üzerinde Birleşmiş Milletler binasının yakınında bulunuyor. Yirminci yüzyılın başlarında, nehrin altında bir metro tüneli inşaatı vardı ve inşaat sırasında yeraltından çıkarılan kayaçlar kullanılarak bu yapay ada inşa edildi. Ada, 1977’de bir grup BM çalışanı ve BM genel merkezinde bir papaz olarak hizmet eden guru Sri Chinmoy’un takipçileri tarafından New York yetkililerinden kiralandı. Adaya yeni sakinleri, 1961-1971 yılları arasında BM genel sekreteri olan U Thant’ın adını verdi. U Thant Adası, şimdi göçmen kuşlar için bir sığınak.

4. Xochimilco, Meksika

Mexico City’de kapsamlı bir kanal üzerinde yer alan bir yapay ada sistemi olan Xochimilco, Julian Santana Barrera adlı bir adama ait ünlü chinampa tarlasına ev sahipliği yapıyor. Chinampa, Meksika Vadisi’ndeki sığ göl yataklarında ekinleri yetiştirmek için küçük, dikdörtgen ekilebilir arazi alanlarını kullanan bir Mesoamerican tarım türüne deniyor. Barrera, ölü bir kızın cesedini yakın bir kanalda keşfettikten sonra, kötü ruhları kovmak için çöpe atılmış oyuncak bebekleri ve bebek parçalarını biriktirmeye başladı. 2001 yılından Barrera’nın ölümünden sonra, bebekler adada kaldı ve o tarihten bugüne ada teknelerle gelen turistleri ağırlıyor.

5. Ilha da Queimada, Brezilya

Yılan Adası diye bilinen Ilha da Queimada, binlerce Golden Lancehead yılanına ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en tehlikeli yılanlarının bulunduğu adada, yerel bir efsaneye göre metrekarede 5 adet yılan bulunuyor. Geçmişte adada bir fener bekçisi yaşıyordu ancak günümüzde sivillerin girmesi yasak.

6. Gruinard, İskoçya

İskoçya’nın kuzeyindeki bu küçük ada, İngiliz hükümeti tarafından İkinci Dünya Savaşı sırasında biyolojik savaş testleri için kullanıldı. Virulent antraks bakterisi kullanılarak ıssız adada deneyler yapıldı ve binlerce koyun öldü. Ada, 1980’lerde yüzlerce ton formaldehit (başka bir potansiyel olarak tehlikeli madde) kullanılarak arındırıldı.

7. Skorpios, Yunanistan

Lefkada kıyısındaki bu özel ada, Yunan armatör Artistotle Onassis ve eşi Jacqueline Kennedy’e aitti. Şimdi de torunlarına kaldı. Nadiren, aile fertleri tarafından ziyaret edilen bu adada, tam zamanlı çalışanlar yaşıyor. Ayrıca, izinsiz girişleri caydırmak için sürekli olarak güvenlik mevcut.

8. Sable, Kanada

“Atlantik mezarlığı” olarak da bilinen Sable Adası, Halifax’ın 300 km güneydoğusunda bulunuyor ve 350’den fazla gemi enkazının yer aldığı 40 kilometrelik bir kumsala sahip. Adada, ilk kaydedilen gemi kazası 1583’te ve en son olan kaza ise 1999’da meydana geldi. Adalaki kumlar, yılda 100 metre hareket ediyor. Sable’de 400 kadar serbest dolaşan midilli yaşıyor. Ayrıca, bir gri fok kolonisine ev sahipliği yapıyor.

9. Thilafushi, Maldivler

Bu yapay ada, Maldivler’de bulunuyor. Büyüyen çöp sorunuyla mücadele etmek için 1992 yılında kuruldu. Adaya her gün yaklaşık 350 ton (yılda 31 bin kamyon) atık getiriliyor. Bu da adanın her gün bir metrekare kadar büyüdüğü anlamına geliyor.

10. Tory, İrlanda

Tory, County Donegal sahilinin yaklaşık 10 km dışında yer alıyor. Adada 130 sakin yaşıyor ve kendi seçtikleri bir kralları var. Kral, resmi yetkileri olmamasına rağmen, adanın sözcüsü ve ziyaretçileri ağırlamaktan sorumlu. Mevcut kral, ressam Patsy Dan Rodgers.

11. Hashima, Japonya

James Bond hayranları, Nagasaki’den yaklaşık 15 km uzaklıkta bulunan Hashima’yı tanıyabilir. 2012 yılında çekilen Skyfall’da Javier Bardem’in oynadığı Raoul Silva bu adada yaşıyordu. Bu küçük adada 1887 ve 1974 yılları arasında işletilen bir denizaltı kömür madeni vardı. 1959’da nüfusu 5,259 kişiye ulaşmıştı. Bu rakam, kilometrekare başına 216.264 kişiye eşit ve o tarihte adayı dünyanın yüzölçümüne göre en yoğun nüfuslu adası yapmaya yetiyordu. Adaya, apartman blokları, deniz surları, bir okul, hastane, belediye binası, sinema, dükkanlar, pachinko (bir Japon oyunu) salonu ile birlikte komşu adaya bağlanan dört maden şaftı inşa edildi. Adadaki inşaat çalışmalarının çoğu, 1930’lardan İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar zor şartlara maruz kalan zorunlu işçi ve savaş esirleri tarafından yapıldı. İş kazalarında en az 1,300 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. 1960’lı yıllarda Japonya’da kömürün yerini petrol aldıktan sonra Hashima terk edildi. Adaya, 2009’dan beri Nakazaki’den tekne turları yapılıyor. Hashima, 2015’te Dünya Mirası statüsü elde etti.

12. The World, Dubai

Bu yapay takımadalar, Dubai sahilinden çıkarılan kum kullanılarak inşa edildi. Dünyanın kaba bir haritasını kum adaları ile oluşturmak için yola çıkıldı. 2008 mali krizi, adanın inşaatına darbe vurdu. Bugün yukarıdan bakınca, dünyanın haritasından çok, bir file benzetiliyor. Adaların üzerine binalar inşa edildi. Ortaya çıkan raporlarda, bazı adaların denize batmaya başladığı öne sürüldü.

13. Tashirojima, Japonya

Bu adaya “kedi adası” deniyor çünkü üzerinde insandan çok kedi yaşıyor. Adanın yerlileri, kedi beslemenin iyi bir servet getireceğine inanıyor. Adanın ortasında küçük bir kedi türbesi ve 51 adet taş kedi anıtı bulunuyor. Adaya, köpeklerin girmesi yasak.

14. Kamfers Dam, Güney Afrika

2006’da flamingolar için bir sığınak olarak inşa edilen Kimberley yakınlarındaki Kamfers Dam, 50.000’e kadar kuşu barındırabiliyor. Adanın, ‘s’ şekli, gökyüzünden alışılmadık bir manzara izlenmesini sağlıyor.

15. Oak, Kanada

Nova Scotia sahillerindeki 140 dönümlük adanın, el değmemiş bir yeraltı hazinesine ev sahipliği yaptığı iddia ediliyor. Efsaneye göre Marie Antoinette’in mücevherleri bu adaya gömülmüş. Çeşitli kazılarda garip yeraltı izleri ve yazılı semboller taşıyan gizemli bir taş tablet ortaya çıkarıldı. Bugüne kadar, 6 kişi hazinenin peşinde düşerek öldü.

16. Viðey, İzlanda

Reykjavik yakınlarındaki bu küçük ada, Yoko Ono tarafından John Lennon için yaptırılan “Imagine Peace” kulesine ev sahipliği yapıyor. Anıt üzerinde, 24 dilde “barışı düşle” yazıyor. Kule içinden, her yıl 9 Ekim (John Lennon’un doğum günü) ile 8 Aralık (ölüm günü) arasında gökyüzüne ışık yansıtılıyor.

17. No Man’s Fort, İngiltere

Fransız işgali tehdidinden dolayı 19. yüzyılda Solent’te inşa edilen dört kaleden biri olan No Man’s Fort, 2008 yılında adanın sahibi olan Harmesh Pooni’nin kendini içine kapatması ile manşetleri süsledi. 2012 yılında ada bir başkası tarafından satın alındı ve şimdi lüks bir otel. Adanın etrafında gelgit suları dönüyor. Bir tarafından Wight Adası’ndaki Seaview ve diğer tarafında Portsmouth Limanı izlenebiliyor. Adaya, feribotla ulaşılabiliyor.

18. Bishop Rock, İngiltere

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, Bishop Rock, üzerinde bir bina bulunan dünyanın en küçük adası. Adada, sadece 49 metrelik bir deniz feneri var.

19. Santa Cruz del Isolte, Kolombiya

Kolombiya sahillerindeki bu 2,4 dönümlük adada, 1,247 kişi yaşıyor. Yüzölçümüne göre yaşayan insan sayısı bakımından, Manhattan’dan dört kat daha kalabalık. Adanın ilk sakinleri, sivrisinek olmadığı için yaklaşık 150 yıl önce adaya ayak bastı. Şu anda 80’i aşkın çocuğun okuduğu bir okul, iki dükkan, bir restoran ve denize doğru uzayan 90 ev var. Akan suyun ve diğer olanakların olmamasına rağmen, sakinler Santa Cruz del Isolte’de yaşamaktan mutlu. Bunu da “Burada şiddet yok, polise ihtiyacımız yok, hepimiz birbirimizi tanıyoruz ve bu adadaki günlerimizi seviyoruz. Bu muhteşem bir hayat” şeklinde anlatıyorlar.

20. Palmyra, Kuzey Pasifik

Teknik olarak bir ada olmasa da Kuzey Pasifik’teki bu ıssız cennet, birkaç yüz yıl önce keşfinden bu yana oldukça garip olaylara ev sahipliği yaptı. Ziyaretçiler, çoğu zaman yaklaşan bir kıyamet duygusu hissettiklerini anlatıyor. 1974’te adaya gelen bir çiftin (Malcolm “Mac” Graham III ve Eleanor LaVerne “Muff” Graham) cinayete kurban gitmesi hâlâ anlatılan bir hikaye.

21. Ōkunoshima, Japonya

1929 ve 1945 yılları arasında Japon ordusu bu adayı kimyasal silah test etme tesisi olarak kullandı ve görünüşe göre bir grup tavşanı adada bıraktı. Bugün adada yaşayan tavşanların talihsiz atalarının torunları olduğu söyleniyor.

22. Gaiola, İtalya

İtalya’nın Napoli sahilinde oturanlar, bu adanın neredeyse her sahibinin ya öldürüldüğünü ya boğulduğu ya da ekonomik olarak yıkıma uğradığı gördü. Şimdi terk edilmiş olan ada, bölge halkı tarafından lanetlenmiş olarak kabul ediliyor.

23. Christmas, Avustralya

Hint Okyanusu’nda bulunan bu Avustralya bölgesi, dünya üzerindeki en büyük ve en muhteşem hayvan göçlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Her yıl yaklaşık 120 milyon yengeç, adanın ormanlarında üremek için bir ay boyunca uzun bir yolculuk yapıyor.

24. Deer, ABD

New York’taki Alexandria Körfezi yakınında bulunan bu ada, herhangi bir adaya benziyor. Ancak, Yale Üniversitesi’nin ünlü gizli Kafatası ve Kemik Cemiyeti’nin evi bu adada yer alıyor. Birçok eski politikacı ve ABD başkanı bu topluluğun üyesiydi.

25. Howland, ABD

Pasifik Okyanusu’ndaki bu ABD adası, 1932’de Atlantik Okyanusunu geçen ilk kadın pilot olan ve 1937’de uçakla çıktığı dünya turunda gizemli bir şekilde kaybolan ABD’li Amelia Earhart’ın uçağının inmesi gereken yerdi. Ancak, Earhart’dan ada yakınlarında en son telsiz mesajını yolladıktan sonra bir daha haber alınamadı. O zamandan beri adada, bu kayıp olayının gizemini çözmek için birçok araştırma yapıldı.

Vira Haber