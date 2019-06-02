Rizeli gençler denizcilik teknolojilerinde uzman olacak

Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Denizde Güvenlik Eğitim ve Simülasyon Merkezinde eğitim gören öğrenciler, denizcilik sektörünün en büyük eleman ihtiyacını karşılıyor.

Rize'de 1996 yılında Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde kurulan Denizcilik Lisesi, 2011'de bağımsız olarak eğitim vermeye başladı.

Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adını alan okul, bu sürede gelişimini sürdürerek yaklaşık 300 bin dolar değerinde, gerçeğini aratmayacak Gemi Simülasyon Merkezi kurarak öğrencilerine eğitim imkanı sağladı.

Eğitim laboratuvarlarını geliştiren kurumda, içerisinde bir filika ve hızlı can kurtarma teknesi bulunan Denizde Güvenlik Eğitim Merkezi de kuruldu.

Laboratuvarlara aralarında gemi, tekne motoru gibi eğitimde kullanılmak üzere malzeme ve ekipman desteği alan okul, gemicilik sektörünün her kademesine uygun ana ve ara eleman yetiştiriyor. Türkiye'de birçok tersane ile iş birliği anlaşması bulunan okul yönetimi, hazırladığı proje ile yıl sonunda öğrencileri Avrupa'ya eğitime göndermeye hazırlanıyor.

SU ALTI ROBOTU TASARLIYORLAR

Öte yandan, birçok başarılı projeye imza atan okulda oluşturulan Uzman Kaşifler Öğrenci Ekibi, Teknofest İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışmasına hazırlanıyor.

Altı kişilik ekip tarafından tasarlanan "Su Altı Arama Kurtarma ve Görüntüleme Robotu", yarışmanın ilk iki aşamasını başarıyla geçti. Özel olarak tasarlanan robot, son olarak su altı testine tabi tutulacak.

Uzman Kaşifler Takım Lideri 12. sınıf öğrencisi Ahmet Yiğit Cihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kaşif" adını verdikleri çalışma ile Teknofest'e başvurduklarını söyledi.

Vira Haber