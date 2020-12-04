Faruk Ürkmez Anadolu Tersanesi’nde Anıldı
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden Muharrem Faruk Ürkmez, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Anadolu Tersanesi’nde düzenlenen törenle anıldı.
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Anadolu Tersanesi ve Furtrans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Faruk Ürkmez, Anadolu Tersanesi (ADİK)’nde düzenlenen törenle anıldı.
Anadolu Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Süalp Ürkmez’in de hazır bulunduğu törene tersane çalışanlarının yanı sıra sektör temsilcileri de katıldı.
Vira Haber
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