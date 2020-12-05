Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran Toprağa Verildi

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 85 yaşında vefat eden merhum Turgut Kıran’ın 5 Aralık 2020 Cumartesi günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abdullah Tivnikli Tatbikat Camisi'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Merhum Turgut Kıran, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedildi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 85 yaşında yaşamını yitiren Kıran Holding'in Onursal Başkanı Turgut Kıran için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abdullah Tivnikli Tatbikat Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Pandemi koşulları ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle sadece yakın aile ve dostlarının katıldığı merhum Turgut Kıran’ın cenaze törenine; oğulları İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Tahir Kıran, Gökhan Kıran, Barbaros Kıran ile torunları, yakın aile bireyleri ve dostları iştirak etti.

Virahaber olarak, Merhum Turgut Kıran'a Allah'tan rahmet ailesine, dostlarına ve tüm denizcilik camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

TURGUT KIRAN KİMDİR?

1935 yılında Rize’nin Derepazarı ilçesinde doğdu. Ailesi ile birlikte 6 yaşına kadar İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Fener semtinde yaşadı. 1941 yılında babası Tahir Kıran vefat etti. O yıllarda Türkiye; Kurtuluş Savaşı ardından, II. Dünya Savaşı’na katılmasa da savaşın etkilerini derinden yaşamıştı. Bu nedenle annesi Zehra Hanım İstanbul’dan Rize’ye dönülmesine karar verdi. Denizyolları işletmesinde kaptan olan dayısı, annesi ve kız kardeşlerinin Rize’ye dönmelerini sağladı. İlkokulu Rize’de bitirdi. 12 yaşında çalışmak için tekrar İstanbul’a döndü. Çocuk denecek yaşta, Karaköy Perşembe Pazarı’nda bir torna atölyesinde çırak olarak işe başladı. Onu gelecek yıllara başarıya taşıyacak olan; bu torna atölyesinde çalışması ve edineceği tecrübeler olacaktı.

Savaş sonrası Türkiye’sinde, imkanlar oldukça kısıtlıydı. Bu nedenle Turgut Kıran, hem torna atölyesinde çalıştı, hem Tophane Akşam Sanat Okulu’nun Torna-Tesviye bölümünden mezun oldu. 1956-1958 yılları arasında vatani görevini, Kırklareli Lüleburgaz’da Topçu Sınıfında tamamladı. Askerlik dönüşü, azmi sayesinde mesleğinde çıraklıktan ustalığa terfi etti. Girişimci ruhu, o genç yaşında; Perşembe Pazarı’nda kendi torna atölyesini 1959 yılında kurup, ticari hayata atılımını sağladı. 1965 yılında Günay Hanım’la evlendi.

Disiplinli Çalışması ile yenilikçilik tutkusu mesleğinde çok başarılı olmasını sağladı. 1973 yılında Deniz Nakliyatı T.A.Ş’nin ihale ile satışa çıkarttığı “KAR” isimli 1.500 DTW frigofirik gemisini satın alarak, yepyeni bir sektöre geçiş yaptı. Teknik bilgisi ve edindiği tecrübeler sayesinde, 1959-2008 yılları arasında geçen 60 yılda, kendi şirketinin yanı sıra; Türk denizcilik sektörünün gelişmesine ve yapılanmasına yoğun emek vererek, önemli katkılarda bulundu.

Türkiye’nin önde gelen armatörleri arasında yerini alan Turgut Kıran’ın başkanlığındaki Kıran Holding, sahibi olduğu gemileriyle dünya sularında hala Türk bayrağını gururla dalgalandırıyor. Bugün 1.000.000 DWT kapasiteli 17 gemilik filosu ve hizmet sağladığı sektörlerdeki yaklaşık 1.000 çalışanı ile büyük bir ailenin lideri olan Turgut Kıran’ın 5 oğlu holding yönetiminde ve Oda ve Birlik başkanlıklarında görevlerini başarıyla sürdürüyor. Kıran Holding’in Onursal Başkanı da olan Turgut Kıran, 11 torun dedesi idi.

Vira Haber