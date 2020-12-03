Cem Seven: "İleri Teknoloji Türk Tersanelerini Cazip Kılıyor"

Gemi, yat ve hizmetleri ihracatı, tüm dünya ekonomisini etkileyen Covid-19 salgınına rağmen 2020 yılının ilk 11 ayında Türkiye’nin ihracatını en yüksek oranlı arttıran sektörü oldu. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), 2020’nin ilk 11 ayında (ocak-kasım), bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,5 oranında ihracat artışı ile toplamda yaklaşık 1 milyar 187 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörü, yılın ilk 11 ayında Türkiye’nin en yüksek ihracat artışı gösteren sektörü oldu.

2020’DE EN FAZLA GEMİ İHRACATI YAPILDI

2020’in ilk 11 ayında yapılan ihracatın 714 milyon doları gemi, 141 milyon doları yat, 136 milyon doları römorkör, 102 milyon doları deniz tankeri, 34 milyon doları feribot, 32 milyon doları da yan sanayi ihracatı olarak kaydedildi.

İLK 11 AYDA EN ÇOK İHRACAT NORVEÇ VE MARSHALL ADALARI’NA

Birlik, belirtilen dönemde en fazla ihracatı 229 milyon dolar ile Norveç ve Marshall Adaları’na gerçekleştirirken, üçüncülüğü 139 milyon dolar ile Rusya, dördüncülüğü 82 milyon dolar ile Malta, beşinciliği ise 50 milyon dolar ile Lüksemburg aldı.

GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ İHRACATINDAN KASIM AYINDA DA İHRACAT ARTIŞ REKORU

Ocak, Şubat ve eylül ayında ihracat artış rekorları kıran Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörü; kasım ayındaki ihracat artışı ile de Türkiye’nin ihracatını en yüksek oranlı arttıran sektörleri arasında birinciliği yakaladı. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,7 oranında ihracat artışı ile toplamda yaklaşık 223.6 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik; kasım ayında 156 milyon dolar tutarında gemi, 28.9 milyon dolar tutarında yat, 16 milyon dolar tutarında deniz tankeri, 11 milyon dolar tutarında Römorkör, 5 milyon dolar tutarında feribot ile 5 milyon dolar yan sanayi ihracatı gerçekleştirdi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, sektörün ihracat rakamlarını değerlendirdi. Seven, “Yüksek teknoloji ihtiva eden ve inovatif unsurlar barındıran gemi yat ve ekipmanları ihracatında Kasım ayında ihracatını en çok artıran sektör olmamız nedeni ile mutluyuz” dedi.

“KASIM AYININ BAŞLARINDA, 2019 YILININ İHRACAT RAKAMLARINI GERİDE BIRAKTIK”

Birlik Başkanı Cem Seven, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyayı etkisi altına alan salgının getirdiği kısıtlamalara rağmen Türk tersaneleri siparişlerini zamanında teslim etmeyi başararak tüm dünya ticaretinin kayıplarla geçirdiği 2020 yılını başarıyla sürdürüyor. Henüz Kasım ayının başında sektörümüz 2019 ihracat rakamlarını geride bırakmaya başardı. Aralık ayında çok büyük bir değişiklik olmazsa Türkiye’de 2020 yılında ihracatını en yüksek oranda artıran sektör olarak tamamlayacağımızı öngörüyoruz”.

Başkan Seven, Türkiye’nin artık özel maksatlı ve özel yapım gemi ve yatları üretmek için dünyadaki en kabiliyetli 5 ülkeden birisi olmaya doğru hızla ilerlediğini belirterek, “Ülkemizde ileri teknoloji ihtiva eden, birçok inovatif unsuru barındıran gemi ve yatlar kolaylıkla üretilebilir hale geldi. Bu durum yeni gemi ve yat inşa siparişlerinde Türk tersanelerini cazip kılmakta. İhracat artışına sebep olan bir diğer unsur ise, siparişi alınan işlerin zamanında teslim edilebilmesi. Zamanında teslimatlar, hem yeni siparişlerin alınması yolunda, hem de ihracat rakamlarının artışı anlamında katkılar sağlamakta. Şöyle ki salgın sebebiyle dünya genelinde birçok sektörde üretim süreci ve teslimat konularından gecikmeler ve aksamalar yaşansa da sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarımız 2020 yılı içerisinde teslimatını planladıkları gemi ve yatların inşasını ve teslim süreçlerini tamamladı” dedi.

Cem Seven, sözlerini şöyle noktaladı: “Sektörümüzün ihracat rakamlarına ve ülke ekonomimize önemli katkılar veren tüm üye firmalarımızı tebrik ediyor, ihracat artış rekorlarımızın 2021 yılında da daim olmasını diliyorum".

Vira Haber