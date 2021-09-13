Fatih gemisi Türkali-5’te sondaja başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-5’te” ifadesine yer verildi. Fatih, keşif kuyusu olan Tuna-1’in ardından Türkali-1’de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaşıp rezerv tespit çalışmalarını 77 günde bitirmişti. Türkali-2’de ise 3 bin 950 metre sondaj derinliğine ulaşmış, çalışmalarını 53 günde tamamlamıştı. Gemi, yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası’nda yer alan Amasra-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi. Fatih’in 28 Mayıs’ta Sakarya Gaz Sahası’ndaki Türkali3’te, 31 Temmuz’da ise Türkali-4’te sondaja başladığı duyurulmuştu.

Vira Haber