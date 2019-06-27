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Feribotun üzerine karavan düştü

Feribotun üzerine karavan düştü

Kanada'da Quebec kenti yakınlarında limandan ayrılan bir feribotun üstüne karavan düştü. Karavanın sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kanada'da Quebec kenti yakınlarında limandan ayrılan bir feribotun üstüne karavan düştü. Karavanın sürücüsünün hayatını kaybettiği korkunç olay kameralara anbean yansıdı.

Kanada'da Quebec kenti yakınlarında limandan ayrılan bir feribotun üstüne karavan düştü. Karavanın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın sebebi araştırılıyor. Kanadalı yetkililer fren arızası olasılığı üzerinde duruyor. Girişleri engellemek için kaldırılan rampaya hızla giren araç, metrelerce havalandı. Feribotun arka kısmına düşen karavan, çarpışmanın etkisiyle paramparça oldu.

Aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, içindeki bir yolcu da ağır yaralandı. Feribot yolcuları, olayı şans eseri yara almadan atlattı.

Vira Haber

 

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