Boğaz’da yüzme yarışı için son viraj

İstanbul’un 2 kıtasını kulaçlarla birleştirecek 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın Türkiye elemeleri İstanbul, Adana, İzmir, Ankara ve Samsun’da yapıldı.

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na Türkiye’den toplam 1200 kişi katılacak. Yurt dışından da 1200 kişi 21 Temmuz Pazar günü ‘’Kıtalararası Yüzücü’’ ünvanını almak için kulaçlarını yarıştıracak.

Yurt dışı başvurularında tarihi rekor!

‘Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu’ niteliğini taşıyan etkinlik bu yıl yurt dışı başvurularında rekora imza attı. Yabancı yüzücü kontenjanı 28 dakikada doldu. Rusya 6 dakikada kotasını doldurarak 370 kişi ile en çok katılımcıya sahip olurken, 356 yüzücü ile 11 dakikada kotasını dolduran Ukrayna 2. sıradaki yerini aldı.

Yarışlarda Bir İlk!

31’incisi düzenlenen etkinliğin başvurularında bu yıl bir ilk yaşandı. Organizasyona ilk kez Endonezya, Umman, Pakistan, Peru ve Filipinler’den yüzücüler de katılacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Kanlıca İskelesi’nden başlayıp Kuruçeşme’de tamamlanacak. Katılımcılar 6,5 km’lik parkuru kulaçlarıyla en hızlı geçen kişi olmak için birbirleriyle yarışacak.

5 Kıtayı Yüzerek Geçen Sporcu da Geliyor!

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı katılımcıları arasındaki rekabet kadar, dünyaca ünlü konuklarıyla da adından söz ettirecek. 2009 yılında 5 kıtayı kulaçlarıyla aşmayı başaran yüzücü Marcos Diaz yarış için İstanbul’a gelecek.

Vira Haber