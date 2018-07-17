Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk eski adı Sirius olan Gladiator isimli teknesini 19 milyon 800 bin Euro'ya satışa çıkardı. 2010 yılında Hollanda'da inşa edilen ve Şahenk tarafından satın alınan yatın uzunluğu 44,65 metre ve beş odası bulunuyor.Sözcü’nün haberine göre Gladiator, Şahenk'in işlettiği Barselona'daki yat limanında bekliyor. İki adet dizel motora sahip olan yatın 40 bin litre yakıt deposu bulunuyor. Doğuş Grubu'nun patronu bu yatı elden çıkararak on altı metre daha uzun olan Samurai isimli yeni bir yat aldı. 60,3 metre uzunluk ve 10 metre genişliğe sahip olan Samurai de Kayman Adaları (Cayman Island) bayrağı taşıyor.

Antalya Serbest Bölge İşletmeciliği bünyesinde faaliyet gösteren Alia Yatçılık firması tarafından üretilen yatın ağırlığı ise 790 ton. 2016 yılında İngiliz bir işadamı için inşa edilen yat Antalya'da inşa edilen en büyük yat unvanına sahip. Şahenk böylece eski ithal olan yatının yerine yerli bir yat almış oldu. Şahenk’in yeni yatı Samurai’nin fiyatının ise 30-32 milyon euro arasında olduğu tahmin ediliyor.

Samurai şu an Doğuş Grubu'nun işletmesini yaptığı Hırvatistan'daki D-Marine Dalmaçya'da bağlı olarak bekliyor.

YENİ YELKENLİ 4 METRE DAHA UZUN

Ferit Şahenk'e ait Nahita isimli Wally 80 model yelkenli tekne 2 milyon 750 bin euroya satışa çıktı. Şahenk teknesini bu rakamın altına sattı. Eski teknesi 23,5 metre olan Şahenk'in yeni teknesi ise 27,5 metre uzunluğunda. Eski teknenin ismi olan Nahita yeni Wally 93 model olan tekneye verildi. Cayman Adaları bayrağı olan Şahenk'in yeni teknesini İtalya'nın Ravenna şehrindeki yat limanına demirledi.

Eski Nahita'nın adının altında “Road Harbour” yazarken yeni teknede “The Creek” ibaresi dikkat çekti. Bu ibareler yelkenlilerin kayıtlı oldukları limanları veya bölgeleri temsil ediyor. Teknenin mimarı Luca Bassani kendi internet sitesinde yeni Nahita'nın Eylül ayında yapılacak olan Maxi Yacht Rolex Kupası’nda yarışacağını belirtti. Şahenk Wally 80 model diğer teknesi ile de aynı yarışlara katılmıştı.

YENİ YELKENLİ WALLY 93'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boy uzunluğu: 28,30 m

Konaklama: 6 misafir + 2 ekip

Üretim yılı: 2018

ESKİ YELKENLİ WALLY 80'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boy uzunluğu: 23,50 m

Konaklama: 3 misafir + 2 ekip

Üretim yılı: 2009

YENİ YAT SAMURAI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boy Uzunluğu 60,30 m

Genişlik 10.60 m

Konaklama: 12 misafir + 14 ekip

Üretim yılı 2016

ESKİ YAT GLADIATOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boy Uzunluğu: 44,65 m

Genişlik: 9,2 m

Konaklama: 10 misafir + 10 ekip

Üretim yılı: 2010

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