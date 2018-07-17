Rusya Azak Denizi'nde 148 gemiyi alıkoydu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) sahil güvenliği şu ana kadar Azak Denizi’nde bulunan Ukrayna limanlarına ulaşmak isteyen 148 gemiyi alıkoydu.

Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Lavrenyuk’un bildirdiğine göre Ukrayna Deniz Limanları İdaresi Mariupol ve Berdyansk limanlarına giden ya da oradan çıkan gemilerin her gün Rus özel güçleri tarafından inceleme yapmak üzere durdurulduğunu kaydediyor.

Rus yetkililerin bugüne kadar 148 gemiyi alıkoyduğunu belirten Lavrenyuk, “Tüm bilgiler Ukrayna Dışişleri Bakanlığına iletiliyor. Gemi kaptanları, Mariupol ve Berdyansk limanlarında çalışan acentalar, liman idareleri ve milletvekillerden gemilerin asılsız durdurulmasına ilişkin bir dizi şikayet alıyoruz. Bu şekilde devam edilemez. En kısa zamanda, Ukrayna Rusya’nın yasa dışı eylemlerine cevap vermek için birleşik bir tavır oluşturmalı.” dedi.

Daha önce, Ukrayna Altyapı Bakanı Vladimir Omelyan, Azak Denizi’nde bulunan Ukrayna limanlarına ilerleyen gemileri engelleyen Rusya’ya karşı yaptırım uygulamayı önermişti.

Vira Haber