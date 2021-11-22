Filipinler ile Çin arasında, Güney Çin Denizi'nde 'tekne' gerilimi

Filipinler Ordusu, Çin sahil güvenlik gemilerinin, geçen hafta Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı resifteki teknelere tazyikli su kullanarak müdahale etmesi nedeniyle yaşanan gerilimin ardından resifi koruyan denizcilere yiyecek sağlamak için iki sivil tedarik gemisini bölgeye sevk etti.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, yaptığı açıklamada, batı Palawan bölgesinden ayrılan donanma personelini taşıyan iki geminin, ikinci Thomas resifinde konuşlanmış deniz piyadelerine ulaşmış olması gerektiğini belirtti.

Loranzana, Çin'in Manila Büyükelçisinin müdahalede bulunmayacaklarına dair güvence vermesinin ardından bölgeye giden gemilere sahil güvenlik ya da donanma gemilerinin eşlik etmediğini söyledi.

Çin sahil güvenlik gemilerinin, geçen hafta Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı resifteki teknelere tazyikli su kullanarak müdahale etmesi gerilime sebep olmuş, Manila yönetiminden kınama gelmişti.

WHİTSUN RESİFİNDEKİ GEMİLER DİPLOMATİK KRİZE YOL AÇMIŞTI

Merkezi Washington'da bulunan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin (CSIS) 19 Kasım'da yayımladığı raporda, Çin'in 2016'da tartışmalı adalar çevresindeki yapay askeri üslerinin inşasını tamamlamasının ardından daha fazla sayıda milis gemisinin bölgede konuşlanmaya başladığı belirtilmişti.

Whitsun Resifi çevresinde nisan ayında 200 geminin konuşlandığı hatırlatılan raporda, olayın Çin ve Filipinler arasında diplomatik krize yol açtığı bildirilmişti.

Çin'in "Niu'e Ciao", Filipinler'in "Julian Felipe" olarak adlandırdığı, "V" biçimli okyanus resifine Çin'e ait 200'den fazla teknenin demirlemesi, teknelerin hafif silahlar taşıyan milis botları olduğunu iddia eden Filipinler'in tepkisine sebep olmuş, Pekin yönetimi ise onların fırtına nedeniyle resife sığınan balıkçı tekneleri olduğunu savunmuştu.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Vira Haber