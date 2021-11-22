Tersan Tersanesi Krill Yakalama ve İşleme Gemisini denize indirdi

Tersan Tersanesi Westcon Tersanesi işbirliği ile Rimfrost Norveç firması için inşa edilen, 99. Projesi NB1099 Krill yakalama ve işleme gemisini denize indirdi.

Konsberg tarafından tasarlanan 120 metre uzunluğundaki Krill Balıkçı gemisi, Antartika ‘da Krill balıkçılık operasyonları yürütecek. IMO’s Polar Code ve düşük emisyon standartlarını sağlayan, ayrıca sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile öne çıkan gemi doğa dostu bir gemi olacak.

Düşük kükürtlü dizel bazlı optimize edilmiş dizel-elektrik tahrik sistemine sahip gemi, minimum emisyon ile optimum operasyon sağlayabiliyor. Tersan Tersanesi 60 kişilik yaşam mahaline sahip olacak 120 mt uzunluğundaki Krill Balıkçı gemisini 2022 yılının ilk çeyreğinde teslim etmeyi planlanıyor.

Vira Haber