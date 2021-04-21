Filipinler'de İki Gemi Tayfuna Yakalandı: 20 Mürettebat Kayıp!

Filipinleri vuran Surigae tayfunu nedeniyle 2 ayrı gemi sürüklenerek karaya oturdu. Gemilerden birinin boş olduğu bildirilirken diğerinde görev yapan 20 denizcinin kayıp olduğu bildirildi.

Ghana isimli kargo gemisi Surigae tayfununun Filipinler'in doğu adalarına vurması nedeniyle Catbalogan, Samar Adası'na sürüklenerek karaya oturdu. AIS'si bir yıldan daha uzun süredir kapalı olan geminin kısa süre önce bayrağını değiştirdiği ve gemide personel bulunmadığı anlaşıldı.

LCT Cebu Great Ocean isimli diğer diğer bir yük gemisi Surigao del Norte, Cantapoy'da Surigae tayfununun vurması nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu.

20 MÜRETTEBATIN GEMİYİ TERK ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR!

100 metre boyundaki nikel cevheri yüklü geminin 20 mürettebatın tamamının kaybolduğu açıklandı. Mürettebatın Filipinler bayraklı gemiyi cankurtaran salıyla terk ettiği düşünülüyor ancak tayfunun vurduğu bölgede fırtına devam ettiği için arama kurtarma operasyonu yürütülemiyor.

Vira Haber