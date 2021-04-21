Damen ve Purus Marine’den İşbirliği

EnTrust Global tarafından kurulan çevre odaklı denizcilik gemisi ve altyapı şirketi olan Damen Tersaneler Grubu ve Purus Marine, yeşil denizcilik projelerini finanse etmek için ekip oluşturacak.

DP Lease adlı ortaklık, çevresel açıdan gelişmiş gemilerin satın alınması için esnek ve cazip fiyatlı uzun vadeli kiralama finansmanı çözümleri sunmayı ve dolayısıyla denizcilik endüstrisinin karbonsuzlaştırılmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Damen Financial Services genel müdürü Jan-Willem van Helden, “DP Lease, müşterilerin son derece sürdürülebilir gemiler ve finansal kiralama çözümleri aracılığıyla filolarını yenilemelerine yardımcı olacak.” dedi.

Purus Marine Kıdemli Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Svein Engh, “Gelecek için daha yeşil gemiler sağlamak için Damen’deki köklü ekiple birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık yapısının çok yaratıcı olduğuna inanıyor ve çeşitli denizcilik sektörlerinin daha yeşil bir geleceğe doğru ilerlemesine yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz ” açıklamasını yaptı

Damen Tersaneler Grubu ve Purus Marine tarafından kurulan DP Lease, toplu taşıma, açık deniz rüzgarı ve liman ve terminal dahil olmak üzere bir çok sektöre yatırım yapacak. Daha sonra bu, iç ve kısa deniz taşımacılığını içerecek şekilde genişleyecek.

Vira Haber