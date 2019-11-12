Fransa kıyılarına 763 kilo kokain vurdu

Fransa'nın Atlantik kıyılarındaki plajlara paketler içinde kokain ve başka uyuşturucuların vurduğu açıklandı. Fransız polisi, piyasa değeri yaklaşık 60 milyon euro olan 760 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu paketleri hakkında soruşturma başlattı. Rennes başsavcısı ise kokainin 'aşırı doz tehlikesine yol açacak derecede saf' olduğunu belirterek halka paketlere dokunmama uyarısında bulundu.

Fransa, ülkenin Atlantik kıyısındaki sahillerde her gün paketler içinde bulunmasının şaşkınlığını yaşıyor. Polis soruşturma başlatırken, plajlara her gün yeni paketlerin vurduğu belirtiliyor.

The Guardian gazetesi, toplamda piyasa değeri yaklaşık 60 milyon euro olan 760 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu paketlerinin bulunduğunu yazdı. Paketlerin, şeffaf veya siyah plastiğe sarılı olduğu aktarıldı.

Sud Ouest gazetesi de, paketleri ilk olarak cuma günü Bordeaux kentinin güneybatısında yürüyüşe çıkan iki kişinin keşfettiğini yazdı.

‘BÜYÜK İHTİMALLE GÜNEY AMERİKA KAYNAKLI’

Rennes kentinin başsavcılığıysa, bulunan kokainin çok saf ve bu nedenle tehlikeli olduğunu açıkladı. Kent halkına, sahile vuran uyuşturucuya dokunmama ve derhal polisi arama çağrısı yapıldı. Paketlerin ‘çok büyük ihtimalle Güney Amerika’dan gelen kokaini içerdiğini’ belirten Başsavcı Philippe Astruc, France 2 televizyonuna açıklamasında “Bu, mevcut formuyla tüketilmemesi gereken çok saf bir ürün çünkü çok yüksek bir aşırı doz riski var. Kesinlikle bir sağlık riski söz konusu” dedi.

‘500 KİLOMETRELİK BİR KIYI ŞERİDİNDE HER PLAJA VURDU’

Savcılık ofisinden yapılan açıklamadaysa, 500 kilometreden uzun bir sahil kast edilerek “Loire-Atlantique bölgesinden Landes bölgesine uzanan bütün plajlarda şüpheli paketler bulundu” denildi. Açıklamaya göre sadece pazar günü, Pornic isimli bir plaja yaklaşık 14 kilogram ağırlığında uyuşturucu paketleri vurdu.

Polis soruşturmasında, bir uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin teknesinin fırtınaya kapılıp kargosunu denize bırakmak zorunda kalıp kalmadığı araştırılıyor. Bulunan paketlerin eylül ayında Dorian Kasırgası sonrası Florida sahillerine vuran paketlerle benzerliği nedeniyle, ABD’li yetkililerle de bağlantı kurulduğu belirtildi.

Vira Haber