Global’in gelirleri 1 milyar TL’yi aştı

Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 22 artarak 425,8 milyon TL ulaştı. GYH, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü finansal performansı ile 13,5 milyon TL net kar açıkladı.

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Global liderlik konumunu sürdürme ve güçlendirme stratejisinin parçası olarak önemli bir mihenk taşı daha yerine kondu. Karayipler odaklı Amerika Kıtası’nda büyüme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Bölgedeki diğer fırsatları yatırım kriterlerimiz çerçevesinde dikkatli bir biçimde değerlendiriyoruz” diye konuştu.

İyi çeşitlendirilmiş portföyleri ve entegre iş modellerinin sağlam operasyonel sonuçlar sunmalarını sağlamaya devam ettiğini belirten Mali İşler Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser, “Dönem içinde küresel ticaretteki genel belirsizliğin yarattığı etkiye rağmen güçlü finansal ve operasyonel durumumuzu koruduk” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH), 2019 yılı ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide ciro bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 1 milyar 83 milyon 700 bin TL’ye yükseldi. GYH bünyesinde başta sıkıştırılmış doğal gaz dağıtım (CNG) olmak üzere neredeyse tüm işkolları bu artışa katkı sağladı.

GYH 2019 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış ile 425,8 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. Bu artışta en önemli katkıyı CNG işkolu sağladı.

2019 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü finansal performansı ile 13,5 milyon TL net kar açıklayan GYH, bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde ise 35,2 milyon TL net zarar açıklamıştı.

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, stratejileri doğrultusunda ilerlemelerinden duyduğu memnuniyetini belirtti. Kutman, “Global liderlik konumunu sürdürme ve güçlendirme stratejisinin parçası olarak önemli bir mihenk taşının daha yerine konduğunu” söyledi. Kutman sözlerine şöyle devam etti: “Karayipler odaklı Amerika Kıtası’nda büyüme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Bölgedeki diğer fırsatları yatırım kriterlerimiz çerçevesinde dikkatli bir biçimde değerlendiriyoruz. Başka bir sevindirici gelişme ise enerji işkolumuzdan geldi. Portföyümüze kattığımız ilk güneş enerjisi santrali’nin kısmi olarak devreye alınması ile 38,2 MW’ı temiz ve yenilenebilir enerjiden olmak üzere toplam kurulu gücümüz 92,3 MW’a yükseldi. Diğer taraftan, portföy yönetimi tarafında da önemli başarılar kaydedildi. Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız işveren katkılı emeklilik planında da yer alan Vakıf Emeklilik ve Hayat Değişken Grup Emeklilik Fonu, 2019 yılbaşından bu yana %37 getirisi ile 408 emeklilik fonu arasında en yüksek getiriyi sağladığı gibi, tüm çalışanlarımız da bu getiriden fayda sağladı.”

Karlılığı artırmaya odaklanmaya devam edecek

İyi çeşitlendirilmiş portföyleri ve entegre iş modellerinin sağlam operasyonel sonuçlar sunmalarını sağlamaya devam ettiğini belirten GYH Mali İşler Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser, “Dönem içinde küresel ticaretteki genel belirsizliğin yarattığı etkiye rağmen güçlü finansal ve operasyonel durumumuzu koruduk. Yeni satın alım ve yatırımlarımızı mevcut operasyonlarımızla entegre etmeye devam edecek olup, operasyonel verimliliğimizi iyileştirmeye ve karlılığımız ile likiditemizi arttırmaya odaklanmayı sürdüreceğiz” dedi.

Gaz, FAVÖK marjını 9 puan artırdı

İşkollarına bakıldığında, 2019’da en iyi performans gösterilen faaliyet alanı CNG işkolu oldu. Sıkıştırılmış doğal gaz dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz, 2019 yılının ilk dokuz ayında 127,8 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı gerçekleştirdi. 2018’in ilk dokuz ayında bu rakam 6,8 milyon metreküp spot gaz ticareti hariç tutulduğunda 110,5 milyon metreküp seviyesindeydi. Yaz aylarında zirve yapan satışların etkisini azaltmak için kış ayları ve yıl boyu müşterilerine satışlarını artırma stratejisi devam etti. Naturelgaz’ın satış hacmi ve Botaş tarifesindeki artışın fiyatlara etkisi paralelinde yıllık bazda neredeyse ikiye katlayarak 325,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Gaz işkolu maliyet yönetiminde alınan verimlilik önlemleri ve güçlü gelir artışı ile geçen yıla kıyasla üç kata yakın artışla 82,3 milyon TL açıkladı. Bu da FAVÖK marjında yaklaşık 9 puan artış sağladı.

Liman işletmeciliği %19’luk gelir artışı sağladı

GYH faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmeciliğine ait 2019 yılı ilk dokuz ay gelirleri, yıllık bazda yüzde 19’luk artış göstererek 515,2 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 14’lük artışla 343,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Temiz enerjide yüzde 65’lik büyüme kaydedildi

Ko/tri-jenerasyon ve biyoküle bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi işkolu 2019’un ilk dokuz ayında gelirlerini yüzde 65 arttırarak 97,8 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde 12MW’lık Mardin biyokütle tesisinin devreye alınması ve YEKDEM kapsamında, 13,3 USc/Kwh tarife ile biyokütle bazlı elektrik üretiminin başlaması ve ko/tri-jeneasyon sistemlerinde gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. Bu dönemde elektrik üretimi işkolu, bir önceki yıl aynı dönemde açıkladığı 4,8 milyon TL’ye kıyasla 2,1 milyon TL FAVÖK açıkladı. Söz konusu gerilemede, santralin kurulum aşamasında biyokütle yakıt depolanmasına bağlı olarak ortaya çıkan ve aktifleştirilen tek seferlik 4 milyon TL seviyesindeki giderlerin de etkisi oldu. Bu etki hariç tutulduğunda, gerek biyokütle gerekse ko/tri-jenerasyon operasyonları FAVÖK artışı kaydetti.

Madende yaklaşık 371 bin ton ürün satışı gerçekleştirdi

Maden işkolu 2019’un ilk dokuz ayında 370.893 ton ürün satışı gerçekleşti. Maden işkolu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 33 artırarak 72,7 milyon TL olarak açıklarken; FAVÖK’ünü ise yüzde 16 artırarak 15,9 milyon TL seviyesinde açıkladı. Üretim performansı ve kalitesindeki iyileştirmeler sayesinde sürdürülebilir ihracat karlılığı yakalandı.

Gayrimenkul işkolu yılın ilk dokuz ayında 32,1 milyon TL gelir ve 15,7 milyon TL FAVÖK açıklarken, bir önceki yıl 45,8 milyon TL gelir ve 20,1 milyon TL FAVÖK gerçekleştirmişti. 2018 yılı ilk dokuz ayında Skycity ofis projesinin tamamlanması nedeniyle devredilen ofislerden gelen gelirler etkili olmuştu.

En yüksek getiriye sahip emeklilik fonu

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2019 yılının ilk dokuz ayında yüzde 2 artarak 37,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK geçen seneki 2,1 milyon TL’ye kıyasla 1,1 milyon TL olarak açıklandı. Grubun sermayesinin %80’ine sahip olduğu bağlı ortaklığı Actus Portföy Yönetimi, başarılı performansını 2019 yılında da devam ettirmiş olup, Actus Hisse senedi fonu yılbaşından bu yana BIST 100 endeksinin %13,2 getirisine karşın, %62,9 oranında bir getiri sağlayarak tüm hisse senedi fonlarında 1. sırada yer aldı. Yine aynı dönemde, Actus tarafından yönetilen Vakıf Emeklilik ve Hayat Değişken Grup Emeklilik Fonu, kıstas getirisi 17,6% iken %37,0 getirisi ile 408 adet emeklilik fonu içerisinde en yüksek getiriye sahip emeklilik fonu oldu.

2020’de hedeflenen yolcu sayısı 13 milyona çıktı

GYH’nin ana faaliyet alanlarındaki büyüme stratejisi başarıyla devam ediyor. Liman işkolunda dönem içinde portföye katılan Nassau (Bahamalar) ve Antigua (Antigua & Barbuda) kruvaziyer limanları ile önemli kilometre taşları kaydedildi. Bu limanların portföye katılmasıyla 2020 yılı için hedeflenen yolcu sayısı yaklaşık 13 milyon oldu.

Bir diğer ana faaliyet alanı olan temiz enerji işkolunda, Grup ilk güneş enerjisi santralini portföyüne kattı. Ra Solar, Mardin’de yatırımını gerçekleştirdiği 9 MW’lık (10,8 MWp) santralin kısmi geçici kabulünü tamamladı. Global Yatırım Holding’in portföyünde bulunan santrallerin kurulu gücü Ra Solar ile birlikte 92,3 MW’a yükseliyor. Kurulu gücün 38,2 MW’ı temiz ve yenilenebilir enerjiden geliyor. Mardin/Artuklu’da bulunan santralin 2020 yılı itibarıyla 10 yıl süreyle Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) yararlanması ve KWh başına 13,3 ABD sentlik tarifeden elektrik satması öngörülüyor. Ra Solar’ın yılda 20 milyon kilovatsaat (KWh) enerji üreterek 7.500 konutun elektrik ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

Vira Haber