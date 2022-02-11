Gemak Tersanesi İle Nordlaks Sözleşme İmzaladı

Gemak Tersanesi, Norveç merkezli Nordlaks’ın balık çiftliğinde kullanılmak üzere Hydra yarı kapalı balık üretim tankı için anlaşma imzaladı. Çelik kesiminin 2022’nin yaz aylarında yapılması planlanan tank 2024 yılının ilk çeyreğinde teslim edilecek.

Jostein Albert Deniz Çiftliği’nde düzenlenen imza töreninde Gemak, Nordlaks ve NSK Ship Design temsilcileri buluştu.

Gemak Tersanesi tarafından inşa edilecek yarı kapalı balık üretim tankının tasarımı NSK Ship Design’a ait. Nordlak Proje Geliştirme Direktörü Inge Berg, ihale sürecinde hem ulusal hem de uluslararası çapta geniş bir araştırma yaptıklarını ve Gemak’ın, “Hydra projesini gerçekleştirmek için” doğru ortak olduğuna inandıklarını açıkladı.