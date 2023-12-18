Gemi Sökümcüsü Rize’li Şakir Kopuz

Yazan: Osman Öndeş (Araştırma Makalesi)

Gemiler yaşlandığında gemi söküm tersanelerine terk edilmekte. Bu konuda “Haliç’ten Aeri, sağlık koşulları, konuları, uluslararası kurallar vs. gibi ayrıntılarla çalışarak bir tez hazırlamakta. Kendisine başarılar temenni ederim. Çok yoğun bir çalışma sürdürmekte. Bu vesile ile Haliç- Aliağa gemi söküm tersaneleri konusunu tarih süzgecinde daha da ayrıntılı olarak inceledim. Ortaya çıkan sonuç şaşırtıcı olabilir, ama gerçektir; Haliç’teki Gemi Sökümcüleri ile Aliağa’daki gemi geri dönüşüm tersanelerinin arasında hiçbir bağlantı yoktur. Aliağa’daki geri döşüm tersaneleri Haliç’ten intikal etmiş yatırımcılar değillerdir. Haliç’ten Aliağa’ya intikal etmiş olan gemi hurdacısı Şadan Kalkavan’ın kardeşi Aynur Kalkavan olmuştur. Ayrıca Haliç’de düzenli bir gemi söküm tersaneleri bölgesi gibi bir bölge de olmamıştır.

Haliç ile Aliağa gemi söküm tersaneleri arasında bir bağlantı yoktur.

Bu gerçek, arada çok uzun senelerin olmasından da ileri gelmektedir. Haliç’te gemi sökümü yapanlar bir bakıma “Hurdacı” kişilerdi.

Hepsi sadece ya devlete veya tüccara ait gemileri açık artırma ile veya aralarında pazarlık yaparak satın aldılar. Hiçbiri yurtdışından söküm için gemi satın almadı; Bazıları dalgıç takımı kurdular, kendileri de dalgıçlık yaptılar. Türkiye sahillerinde, özellikle Karadeniz Ereğli’de, Amasra’da, Zonguldak’ta fırtınada batmış armatör gemilerini söktüler.

Hurdalıkları ile gemi söküm alanları arasında çok farklı olanları da vardı. Gemiler çoğunlukla Kalafatyeri’nde sökülürdü. Ayakapı- Fener arasında Eugene Eugenides, Fener-Balat’ta Hüseyin İlhami, Balat’ta Bulgar Sveti Stefan Kilisesi’nin hemen bitişiğinde İbrahim Kalkavan ’ın hurda gemi söküm yaptığı bir sahil ve deposu vardı. Hasköy’de Avram Kohen ve yine Hasköy’de Sadri Kızılırmak ve Veli Cantepe gemi sökümü yaparlardı. Gemi sökümcüsü Nevruz oğlu İbrahim Yenigün ayni zamanda dalgıç idi. Hüseyin İlhami ’nin Gemi söküm şantiyesi Haliç Balat’ta Bereket Sokağı sahilinde idi. Bu söküm şantiyesini sonraki yıllarda Şadan Kalkavan ve kardeşi Aynur Kalkavan kiralamıştır.

İlhami Söker olarak bilinen Hüseyin İlhami, söktüğü gemilerin demir aksamını İtalya, Romanya, Yugoslavya ve Macaristan’dan gelen müşterilerin hep kendisinden satın aldığını anlatmıştır. Bosforos isimli batıktan çok para kazandığını da anlatmış olan Hüseyin İlhami, söktüğü gemi sayısının 100’den fazla olduğunu kaydeder.

Maliye Vekaleti tarafından gazetelere verilen “Ertuğrul yatı ve hizmet dışı gemilerin satışı” başlıklı ilan.

Maliye Vekaleti’ne devredilen hizmet dışı kalmış tüm harp gemileri gibi, Ertuğrul Yatı da hurdaya satılmak üzere Maliye Vekaleti’ne bırakılmıştı. Maliye Vekaleti’nin 11 Kasım 1953 tarihinde satışa çıkardığı hizmet dışı gemilerin birinci satırındaki gemi “Ertuğrul Yatı” idi. Satışa çıkartılan harp gemileri ise; Kocatepe muhribi, Muin-i Zafer korveti, Adatepe Muhribi, Berk korveti, Orhaniye vapuru, Dumlupınar Denizaltısı, Gür Denizaltısı, Sakarya Denizaltısı, I. İnönü Denizaltısı, II. İnönü Denizaltısı, Marmara Vapuru ve Değirmendere Römorkörü, Zuhaf (Preveze) vapuru’dur. Maliye Vekaleti, Haliç’te Denizcilik Bankası’nın yeni atölye rıhtımında kıçtan kara bağlı yatan Ertuğrul Yatı için satış bedeli olarak 228.153 lira bedel biçmiştir. Bu bedel satışa çıkartılan diğer 12 harp gemisine karşılık en yüksek rakamdır! İlhami Söker bu gemileri kendi tersanesinde sökmüştür.