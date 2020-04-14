Gemide İlk Ölüm Gerçekleşti

ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, askerin 30 Mart’ta Guam adasında yoğun bakıma alındığı ve 9 Nisan’dan bu yana tedaviye olumsu geri dönüş alınmadığı belirtildi.

Donanma, bu sabah ölen askerin isim ve rütbesini açıklamadı.

Ayrıca uçak gemisinde koronavirüs vaka sayısı 550’nin üzerine çıktı.

THEODORE ROOSEVELT UÇAK GEMİSİNDE NE OLMUŞTU?

Roosevelt uçak gemisi, 27 Mart’ta Guam adasına rutin bir liman ziyaretinde iken gemide koronavirüs vakalarının tespit edilmesiyle gemi karantinaya alınmıştı.

Geminin kaptanı Albay Brett Cozier, geminin boşaltılıp personelinin Guam adasında karantinaya alınması için Pentagon’a gönderdiği mektup basına sızınca ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly tarafından görevden alınmıştı.

Modly ise daha sonra geminin personeline hitaben yaptığı konuşmasında kaptana yönelik ağır sözlerinin büyük tepki çekmesi üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı.

Vira Haber