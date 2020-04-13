Muz Yüklü Gemide Kilolarca Uyuşturucu Çıktı
Güney Amerika'dan Mersin'e yanaşan bir gemideki muz yüklü konteynerde 34 kilo 795 gram kokain bulundu.
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bilgilendirmeye göre, uyuşturucu sevkiyatının istihbaratına ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Mersin Uluslararası Limanı'nda tedbir aldı.
Limana Güney Amerika'dan gelen bir gemiye operasyon düzenleyen ekipler, muz konteynerinin soğutucu bölümüne gizlenmiş 30 paket halinde 34 kilo 795 gram kokain buldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Vira Haber
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Etiketler : Mersin Limanı, Operasyon, Uyuşturucu
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