Geodis Turkey’in Ülke Genel Müdürü Ozan Karabay Oldu

Dünya çapındaki toplam 48 bin çalışanı ile 60’dan fazla ülkede doğrudan faaliyet gösteren Fransa merkezli lojistik firması Geodis, Türkiye’de ülke genel müdürlüğü görevine Ozan Karabay’ı getirdi. Karabay, yeni görevinde Geodis Turkey’in müşterilerine sağladığı tedarik zinciri optimizasyonu, freight forwarding, proje lojistiği, kontrat lojistiği, dağıtım ve ekspres, fuar taşımacılığı ve karayolu nakliyesi hizmetlerine ilişkin süreçlerin yönetimlerinden sorumlu olacak.

Türkiye operasyonlarını Ozan Karabay’a emanet eden Geodis, şu anda 168 ülkeyi kapsayan küresel bir ağa sahip bulunuyor. Tüm kıtalara yayılan yapısıyla müşterilerin lojistik zorluklarının üstesinden gelmelerine yardımcı olarak, onları günlük işlerinde destekleyen dünya çapında bir nakliye ve lojistik firması olan Geodis, ülkemizde 2009 yılından bu tarafa, Geodis Turkey Nakliyat A.Ş. adıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Geodis Turkey Nakliyat A.Ş. Ülke Genel Müdürü olarak atanan Ozan Karabay, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Bölümü’den mezun oldu. Kariyerine 2006 yılında CMA CGM’de muhasebe şefi olarak başlayan Karabay, 2019 yılında katıldığı Geodis’te Finans Müdürü olarak görev almaktaydı.

