Uluslararası Yat Platformuna Türkçe Dil Seçeneği Eklendi

Yachtino, şu anda Türkçe dahil 12 dil seçeneğini barındıran satılık ve kiralık yat platformları ile yat firmalarına uluslararası dijital dünyada hizmet sağlıyor.

Dünya çapında satılık 25.000'den fazla yeni ve ikinci el tekne ile www.Yachtall.com ve 500'den fazla filo operatörü ve charter brokeri ile www.Happycharter.com, uluslararası müşterilere direkt ulaşma imkanı veriyor.

Hem mavi tur hem de tekne üretimi açısından Türkiye’nin stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Yachtino Grubu, Türkiye’deki kullanıcılarını desteklemek ve Türkiye’den yeni kullanıcılarını bünyesine katmak için Türkiye pazarına uzun zamandır ilgi duyuyor. Ayrıca Türk Yat fuarlarına da dijital medya desteği sağlayarak Türk yat sektörünün ilerlemesine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Dijital medyanın hayati önem taşıdığı Yat Sektöründe özellikle Uluslararası platformlarda yer almak Türk yat firmaları için bir gereklilik. Dil sebebiyle bu platformlardan uzak kalmak zorunda kalan bazı firmalar Türkçe dil seçeneği avantajından faydalanabilir ve teknelerini/yatlarını bu platformlarda sergileyebilir.

Yachtino Grubu bünyesinde tekne sahiplerinin doğrudan satış yapmasını sağlayan www.boote-yachten.de ve uluslararası yat sektörü için bir rehber niteliğinde bulunan Profinautic.com yer alıyor.