GESTAŞ araç içindeki yolcudan da ücret alacak

GESTAŞ tarafından vapurlarda motorlu taşıt ve yaya geçiş ücretlerine zam yapıldı. Maliyetlerin artmasından kaynaklı olarak yüzde 13'ü bulan zamlar yapılırken, araç içerisinde bulunan yolculardan da kişi başına ücret alınacağı açıklandı.

Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ motorlu taşıt ve yaya geçiş ücretlerine zam yaptığını duyurdu. GESTAŞ resmi sitesinden yapılan duyuruda, zamların maliyetlerde kur farkı dolayısıyla oluşan artışın yanı sıra artan akaryakıt fiyatları, sektördeki maliyetlerin yükselmesi sebebi ile yapıldığı açıklandı. 27 Temmuz tarihinde yapılan ikinci açıklamada ise araç içerisinde bulunan yolcular içinde kişi başına geçiş ücreti alınacağı belirtildi. GESTAŞ resmi sitesinden yapılan açıklamada; “Denizcilik sektöründe toplam maliyetler, toplam maliyetleri oluşturan alt maliyetler, yabancı para birimi endeksli olup, son dönemde kur artışına bağlı olarak yükseliş göstermiştir. Maliyetlerde kur farkı dolayısıyla oluşan artışın yanı sıra artan akaryakıt fiyatları, sektördeki maliyetleri yükseltmiştir” denildi.

“Hizmetlerimiz devam edecek”

Açıklamada ayrıca; “Her dönemde kamu yararını göz önünde bulunduran, verdiği hizmetin yanı sıra fiyat politikasında da kamu yararını gözeten şirketimiz, hizmet odaklı yatırımlarını devam ettirmektedir. Yeni hatların hizmete girmesi, gemilerimizin daha donanımlı hale getirilmesi, iskelelerimize yaptığımız altyapı kuvvetlendirme ve üstyapı yatırımları, araç ve yolcu yaşam mahallerinin daha fonksiyonlu hale getirilmesi gibi çalışmalarımız, kaliteli hizmet anlayışımızı devam ettirmek, müşteri beklentilerini karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak adına devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

“Oybirliğiyle ücret tarifesinde değişiklik yapma kararı almıştır”

Alınan zam kararı ile ilgili; “GESTAŞ Yönetim Kurulu, ilimize yaptığımız yatırımların önünü kesmeden, araç ve yolcu taşımacılığında yakaladığımız kaliteden ödün vermeden artan maliyetleri karşılayabilmek adına, toplanarak oybirliğiyle ücret tarifesinde değişiklik yapma kararı almıştır” denildi.

“Şoför hariç her yolcu için ücret alınacak”

27 Temmuz tarihinde yapılan ikinci açıklamada ise araç içerisindeki yolculardan da kişi başına ücret alınacağı belirtilerek; “Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarımızda araç içi yolcular ücretlendirilecektir. Buna göre Kabatepe-Gökçeada hattında şoför hariç her yolcu için 1.50 TL, Geyikli-Bozcaada hattında gidiş dönüş şoför hariç her yolcu için 3 TL fiyat tarifesi uygulanacaktır” denildi.

Vira Haber