Girişimciler TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu çatısı altında buluşuyor

VenturİST Global iyi niyet anlaşmalarıyla uluslararası yatırım firmalarıyla buluşmak isteyen girişimcilerin her zaman yanında olan bir çatı kuruluş olacak. Aynı zamanda yolculuğuna İstanbul’dan başlayacak olan VenturİST Global diğer şehirlerle işbirliği içerisinde tüm Türkiye’ye yayılacak. Böylece Türkiye’deki tüm girişimcilere fonlara ulaşma imkanı sağlanacak.lşllç-

GİRİŞİMCİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK

VenturİST Global yerli ve milli şirketlerin güvenilir network ihtiyacını da anında karşılık verecek. Ayrıca tüm Dünya ülkelerinin yatırım şirketleri de TOBB İGGK bünyesinde toplanacak. Türkiye menşeli firmaların en çok ihtiyaç duyduğu şeylerin başında gelen markalaşma ve katma değerli ürünleşmenin de sağlanabilmesi için VenturİST Global girişimcilerin uğrak noktası olacak. Türkiye’nin kalkınması için gerekli olan uluslararası yatırımların da gelmesi ve ülke ekonomisine değer katması içinde VenturİST Global özel çalışmalar yürütecek.

GİRİŞİMLER KENDİLERİNİ ULUSLARASI ARENADA TANITACAK

Kendilerini uluslararası fonlama ve yatırım firmalarına tanıtmak isteyen girişimciler bu konuda yıllardır sıkıntı yaşamaktaydı. İşte VenturİST Global bu ihtiyaçtan yola çıkaran TOBB İGGK bünyesinde oluşturuldu. VenturİST Global sayesinde girişimciler girişimcilik hikayelerini uluslararası arenada tanıtabilme imkanı bulabilecekleri gibi küresel bir değer haline de gelme yolunda büyük adımlar atacaklar.

ULAŞILABİLİR HEDEFLER

Kendisine ulaşılabilir büyük hedefler koyan VenturİST Global 1. yılında kullanıcı kitlesinin girişimci ekosisteminde azami 10.000’e ulaşmasını hedefliyor. 3. yılın sonunda ise bu rakamın 300 bine ulaşacağı tahmin ediliyor. Kendisine 5. yıl hedefi de koyan VenturİST Global sadece yerli ve milli girişimcilere değil çevre ülkelerdeki girişimcilere de açılacak. İngilizce ve diğer diller seçenekleriyle çevre ülkelerdeki girişimcilerde uluslararası piyasa da kendilerini yatırım ve fonlama şirketlerine daha kolay tanıtabilecekler. Üstelik ilk sene girişimci üyelere hizmetler ücretsiz sunulacak.

VENTURİST GLOBAL İSMİ NASIL DOĞDU?

Venture (girişim) kelimesine eklenen -İST takısıyla hem girişimci kişiyi hem de İstanbul’u anlatan ‘VenturİST’ Dünyaya açılmayı hedeflediğinden dolayı ‘Global’ kelimesiyle yan yana geliyor. Bu sayede hem İstanbullu girişimcileri hem de küreseli hedefleyen VenturİST ülke ekonomisine de yola çıktığı günden itibaren büyük katkılar sunacak.

Vira Haber