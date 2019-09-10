GİSBİR Baltexpo Fuarı’nda yerini aldı

Polonya'daki en büyük ve Avrupa'nın en prestijli denizcilik etkinliklerinden biri olan Uluslararası Denizcilik Fuarı Baltexpo kapılarını açtı.

09 - 11 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen Baltexpo Fuarı’nda Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) adına Murat Ercan Özokutucu ve Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Nurettin Çalışkan katıldı.

Fuarın açılış gününde GİSBİR Heyeti, katılımcı firmaların stantlarını ziyaret ederek, Polonya gemi inşa endüstrisi ve sektörel yenilikler hakkında bilgi edindi.

1982'den beri her iki yılda bir düzenlenen fuara, gemi yapım endüstrisi; açık deniz; liman ve terminal tesisleri; deniz taşımacılığı ve lojistik; nakliye; kıyıların, limanların ve deniz taşımacılığının güvenliği ve güvenliği; çevre koruma ile ilgili 23 ülkeden 250'den fazla şirket ve kuruluş katılıyor. BALTEXPO fuarı, 9 - 11 Eylül 2019 tarihleri ​​arasında 10.00 - 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Vira Haber