Samsun'un üçüncü limanı Cengiz Holding'ten

Samsun'da Mobil Santral, Eti Bakır Samsun Tesisleri İşletmeciliği ve Samgaz gibi alanlarda yatırımı bulunan Cengiz İnşaat şimdi de Samsun'da liman işletmeciliğine soyundu. Samsun'da Ceynak Grup'un işlettiği Samsunport Limanı'nın dışında Yeşilyurt Grup'un işlettiği Özel Yeşilyurt Limanı bulunurken, Cengiz İnşaat'ın Samsun'a 3. limanı kurmak için sürdürdüğü çalışmalarda son aşamaya gelindi.

2004 yılında yapılan ihaleye katılan Cengiz İnşaat, Eti Bakır Samsun Tesisleri'nin 49 yıllığına işletmeciliğini kazanmıştı. Cengiz Holding, tesislere işlenmesi için gelen ham maddeler için ETİ Bakır Tesisleri'nin hemen yakınındaki Özel Yeşilyurt Limanı yerine Ceynak Grup'a ait Samsunport Limanı'nı tercih ediyordu. Liman giderlerinin holdinge oldukça yüksek maliyete neden olması üzerine holdingin liman yapmaya karar verdiği ve bu eksende Eti Bakır Samsun Tesisleri içerisinde liman yapılması için altyapı çalışmalarının sona yaklaştığı öğrenildi.

Samsunport ve Yeşilyurt Limanı'nın ardından Cengiz İnşaat'ın faaliyetine sokacağı liman ile birlikte Samsun'da 3. liman hizmet vermeye başlayacak. 3. limanında faaliyete başlamasıyla birlikte Samsun deniz ticaretinde daha fazla söz sahibi olmasının önü açılacağı öngörülüyor. Cengiz İnşaat'ın limanının 2020 yılının ilk aylarında faaliyete başlayacağının hesaplandığı öğrenildi.

Limanın tamamlanmasının ardından Samsun 'da deniz ticaretinin yüksek oranda ilerleyeceği öngörülüyor. Limanın 2020 yılının ilk aylarında faaliyete başlayacağı açıklandı.

Vira Haber