GİSBİR’den  ALUTEAM’e ziyaret

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Alüminyum Test, Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM) ev sahipliğinde yapılan ve Girişimci Alüminyum Sanayici ve İşadamları Derneği (GALSİAD) Başkanı Celalettin Kırboz, SEYKOÇ Alüminyum Satış ve Pazarlama Müdürü Sedat Hanifeoğlu, PUREOIL Satış Koordinatörü Turgut Kızıltaş ve ALCO Metal adına Eda Yıldırım’ın da yer aldığı toplantıya katıldı.

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Torlak, MENGİ-YAY Yatçılık’tan Hüseyin Mengi ve Teknik Ekibi ile GİSBİR’den Ercan Özokutucu’nun katılım gösterdiği toplantıda, ALUTEAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Koçmerkezin faaliyet ve çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Yapılan görüşmelerde; Gemi inşa sanayinde kullanılan alüminyum ürünlerinin birlikte yapılacak bir envanter çalışması ile belirlenmesi, gemi inşa sanayinde kullanılan alüminyum ürünlerin, öncelikle ithal edilen kısımlarının yerlileştirilmesi için çalışmaların başlatılması, İthal ve yerli alüminyum ürünlerinin Ggemi ve yat İinşa sektörünün talep ettiği ve uluslararası normlarda gerekli olan sertifikaların Türk üreticileri için temin edilmesi çalışmalarının yapılması, Gemi inşa sanayinde kullanılan bir kısım diğer metaller ve malzemelerden oluşan ürünlerin Alüminyum olarak üretilmesi ve kullanılması; ağırlık, dayanıklılık ve korozyon göz önünde bulundurularak yapılacak bu çalışma ile daha hafif, sağlam ve kullanılabilir malzemelerin sektörümüzün kullanımına sunulması, GİSBİR, GALSİAD, ve ALUTEAM işbirliği ile Türkiye gemi sanayi ve alüminyum sektörünün ortak üretim eksiği veya problemi olan bir alanda, birlikte bir proje yapılması ve tüm bu konuları takip etmek amacıyla bir teknik komisyonun kurulması ve bu komisyonun diğer katılımcı kurumların da gerekli hallerde iştirakleri ile toplantılar yaparak, sürecin takip edilmesi konularında görüş alış verişinde bulunuldu.

Vira Haber