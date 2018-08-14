Venedik'ten kanolara sınırlama

Venedik, dünyanın en çok turist çeken kentlerinden biri. Adriyatik denizinin en kuzeyinde yer alan kent, tarih boyunca önemli bir yere sahip olmuştu. Yüzyıllar boyunca Venedik Cumhuriyeti, Akdeniz'in pek çok limanına hükmetmiş bu sayede de kent büyük bir servet elde edip gelişmişti. Günümüzde de o döneme ait çok sayıda görkemli yapı varlığını sürdürürken turistlerin de ilgi odağı konumunda.

Kanallar üzerine kurulu olan Venedik'te hem ulaşım hem de turistik faaliyet olarak gondollar yoğun biçimde kullanılmakta. Değişik boyutlardaki bu gondollar farklı türlere de ayrılmakta. Kürekle hareket edenlerin yanı sıra pedallı gondollar da Venedik'in kanallarının renkli görüntüleri arasında yer alıyor.

Ancak Venedik kent yönetimi son dönemde yaşanan trafik sorunları nedeniyle bir takım düzenlemelere gitme kararı aldı. Buna göre Venedik'in Büyük Kanal, Cannaregio ve benzeri şekilde daha yoğun olan kanallarda kanoların kullanımına sınırlama getirilecek. Akşam 8 ve gece saat 3 arasında kullanımına izin verilecek olan gondollar, turistlere bu saatlerde hizmet verecek. Kentin simgesi haline gelen gondollar ise bu sınırlamadan muaf tutuldu.

Vira Haber