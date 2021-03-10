Gittigidiyor, I-REC Yenilenebilir Enerji Sertifikası Aldı

GittiGidiyor açıklamasına göre, şirket, ofisindeki elektriğini tamamen yenilenebilir kaynaklardan elde etme konusunda attığı adımla, I-REC kazandı.

Yenilenebilir enerjiyi Aksa Elektrik’ten temin edecek olan GittiGidiyor, aldığı I-REC sertifikasıyla yıllık 500 MW’lık tüketiminin tamamını rüzgar enerjisinden karşılayacak. Böylece yıllık 246 bin ton karbondioksit salınımını engellemekle beraber, doğada 600'e yakın ağacın kesilmesine engel olacak.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK"

GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, doğal kaynakların korunması için toplumun tüm aktörlerinin harekete geçmesi gerektiğini belirterek, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalara hız verdiklerini kaydetti.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Kantarcı, "2020 yılında WWF Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) programını başarıyla tamamlayarak 'Yeşil Ofis Sertifikası' alan ilk eBay ofisi olduk. Şubat 2021’de sorumlu üretim ve sorumlu tüketim konusunda ortak bilinç oluşmasına katkı sunmak üzere sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle 'Gitmesine İzin Verme' projemizi hayata geçirdik. Son olarak, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası alarak çevreye ve doğaya katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz." değerlendirmesini yaptı.

Kantarcı, sürdürülebilirliğin önümüzdeki dönemde de kurumların ve toplumun ajandasında en önemli gündem maddesi olarak kalmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik ve çevreyle ilgili gerekli önlemleri alarak üzerimize düşenin en iyisi yapmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞE KATKI SAĞLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yeşil enerji tedarikiyle sürdürülebilirlik hedefleri olan şirketlere çözüm ortağı olduklarını belirten Aksa Elektrik Genel Müdürü Murat Kirazlı da, "Aksa Elektrik olarak yenilikçi çözümlerimizle enerjinin olduğu her alanda müşterilerimize fayda sağlayan oldukça kıymetli işler yapıyoruz. 2020 yılında başladığımız yeşil enerji tedarikiyle tamamen yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik kullanımının önünü açtık. Yeşil enerji kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlanacağını düşünüyoruz. GittiGidiyor ile gerçekleştirdiğimiz yeşil enerji anlaşmasından dolayı da oldukça mutluyuz. Deneyimli, alanında uzman ekibimiz, yatırımlarımız, yenilikçi enerji çözümlerimiz ve Türkiye geneline yayılan geniş hizmet ağımızla müşterilerimizin her zaman yanındayız." değerlendirmesini yaptı.

Murat Kirazlı, hem Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası hem de diğer karbon azalttım sertifikaları ile kurumların çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Vira Haber