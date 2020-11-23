Global Yatırım Holding’in Kurumsal Yönetim Notu 9,12’ye Yükseldi

Global Yatırım Holding’in (GYH) kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çalışmaları, kurumsal yönetim derecelendirme notunda artış getirdi. Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri’nin hazırladığı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu’nda, bir önceki yıl 9,06 olan GYH’nin kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,12 olarak yukarı yönlü revize edildi.

Kurumsal yönetim derecelendirme notu, pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu kriterlerine göre 10 puan üzerinden belirleniyor.

ADAY GÖSTERME VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ KURULDU

GYH’nin son derecelendirme döneminde, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” ile “Yönetim Kurulu” bölümlerinde iyileşme kaydedilirken; “Menfaat Sahipleri” ve “Pay Sahipleri” bölümleri teyit edildi. Not artışında; ‘Yönetim Kurulu’ kriterinde Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi’nin kurulması, görev tanımının hazırlanması ve komitenin çalışmalarına başlaması; ‘Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık’ kriterinde ise faaliyet raporu içerik ve kapsamının geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin devam edilmesi etkili oldu.

Kobirate, Global Yatırım Holding’in kurumsal yönetim derecelendirme notuna yönelik yaptığı değerlendirmede, “Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve Ocak 2014 tarihinde revize edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu 9,12'lık derecelendirme notu ile Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağladığı teyit edilmiştir” ifadesini kullandı.

Vira Haber