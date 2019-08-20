Global’in gelirleri 38 artış gösterdi

GYH 2019 yılı ilk yarısında konsolide gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 636,1 milyon TL’ye ulaştı. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 38 arttı.

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Yılın ilk altı aylık döneminde elde ettiğimiz güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar gösteriyor ki; sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi devam ettirecek sağlam temellere sahibiz. Yılın devamında da hedeflerimize ulaşmak ve hissedarlarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ile ülke ekonomisine değer yaratmak için çok çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sonuçların GYH’nin iş modelinin başarısını bir kez daha teyit ettiğini belirten Mali İşler Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser, “Ana faaliyet alanlarımız olan liman işletmeciliği, yenilenebilir enerji ve varlık yönetimi işkollarında yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH), 2019 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirler bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 artarak 459,6 milyon TL’den 636,1 milyon TL’ye yükseldi. GYH bünyesinde, başta sıkıştırılmış doğalgaz dağıtım (CNG) ve liman işletmeciliği olmak üzere işkollarının tamamına yakını bu artışa katkı sağladı.

GYH 2019 yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı döneminde açıkladığı 165,6 milyon TL’ye kıyasla yüzde 38 artış ile 228,0 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. Bu artışa en önemli katkıyı sıkıştırılmış doğalgaz dağıtım (CNG) ve liman işletmeciliği işkolları sağladı.

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Yılın ilk altı aylık döneminde elde ettiğimiz güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar gösteriyor ki; sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi devam ettirecek sağlam temellere sahibiz. Yılın devamında da hedeflerimize ulaşmak ve hissedarlarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ile ülke ekonomisine değer yaratmak için çok çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yatırımlara devam ediyoruz

Sonuçları değerlendiren GYH Mali İşler Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser, yılın ilk yarısında grup bünyesindeki şirketlerin performanslarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Yıllık bazda yüksek oranlarda gelir ve FAVÖK artışı iş modelimizin başarısını bir kez daha teyit ediyor. Ana faaliyet alanlarımız olan liman işletmeciliği, yenilenebilir enerji ve varlık yönetimi işkollarında yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

2,1 milyon yolcu ağırlandı

İşkolları bazında bakıldığında liman işletmeciliği işkolu, 2019 yılının ilk yarısında yüzde 26,8 oranında artış ile 2,1 milyon kruvaziyer yolcusu ağırladı. İyi çeşitlenmiş liman ağı sayesinde liman işkolu toplam yolcu sayısında özellikle Ege Port Kuşadası ve Valetta’daki kruvaziyer limanları ile yüzde 8,6 oranında organik büyüme kaydedildi. Diğer taraftan Venedik, Lizbon ve Singapur gibi öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştiği için konsolidasyona dâhil edilmeyen limanlar da dahil edildiğinde tüm limanlarda 3,3 milyon yolcu ağırlandı.

Kuşadası’nda yolcu yüzde 31 arttı

Türk kruvaziyer limanlarında ise yolcu sayılarında önemli artışlar görüldü; Ege Port Kuşadası yıllık bazda yüzde 31 ile güçlü yolcu sayısı artışı sağladı. Ege Port Kuşadası’nın görünümü 2020 ve 2021 için güçlenmeye devam ederken, Bodrum ve Antalya Limanları da 2020 rezervasyonlarında önemli gelişme kaydetti. Ticari liman işletmeciliği segmentinde küresel ticaretteki genel belirsizliğin etkisi ile genel ve dökme kargo hacminde yüzde 42,4, konteyner hacminde yüzde 14,4 yavaşlama gerçekleşti.

Limanlarda gelir artışı kruvaziyerden

GYH faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmeciliğine ait 2019 yılı ilk yarısı gelirleri, yıllık bazda yüzde 33’lük artış göstererek 306,3 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 33’lük artışla 195,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artışın önemli bir kısmı, kruvaziyer liman operasyonlarından sağlanmıştır. Ortalamanın üzerinde getirili Ege Port Kuşadası ve Valetta Kruvaziyer Liman’larının artan yolcu sayısına paralel güçlü performansları ve konsolidasyona yeni dâhil olan limanlar artışta etkili oldu. Türk lirasının döviz kurları karşısındaki hareketleri de güçlü finansal performansı destekleyen bir unsur oldu. Konsolidasyona dahil olmayan ve öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştiği için konsolide gelirlere dahil edilmeyen kruvaziyer limanlar FAVÖK’e önemli katkı sağladı.

Gazda FAVÖK üç kattan fazla artış gösterdi

Sıkıştırılmış doğalgaz dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz, 2019 yılının ilk yarısında 72,0 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı gerçekleştirdi. 2018’in ilk yarısında bu rakam, 6,8 milyon metreküplük spot gaz ticareti hariç tutulduğunda 59,1 milyon metreküp seviyesindeydi. Yaz aylarında zirve yapan satışları dengelemek için kış ve yıl boyunca artırma stratejisi başarıyla devam etti. Naturelgaz’ın gelirleri, satış hacmi ve BOTAŞ tarifesindeki artışın fiyatlara etkisi paralelinde yıllık bazda neredeyse iki kat artarak 171,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Gaz işkolu, maliyet yönetiminde alınan verimlilik önlemleri ve güçlü gelir artışı ile geçen yıla kıyasla üç kattan fazla artışla 34,5 milyon TL FAVÖK açıkladı. Bu da FAVÖK marjında yaklaşık 9 baz puanlık artış sağladı.

Temiz enerjide gelirler yüzde 63 arttı

Ko/tri-jenerasyon ve biyokütle bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi işkolu 2019’un ilk yarısında gelirlerini yüzde 63 arttırarak 61,5 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde, 12MW’lık Mardin biyokütle tesisinin devreye alınması, YEKDEM kapsamında 13,3 USc/Kwh tarife ile elektrik satmaya başlaması ve ko/tri-jenerasyon’da gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. FAVÖK tarafında ise işkolu geçen sene 1,1 milyon TL’ye kıyasla -0,4 milyon TL FAVÖK açıkladı. Biyokütle tarafında Mardin tesisinin devreye alınma aşamasında, devam eden yük ve stok besleme testleri ile mutat olarak üretimin kademeli bir şekilde hızlanması gerekliliği ve biyokütle tesislerinin çevresinde dönem içinde gerçekleşen yüksek yağış miktarı bu gerilemede etkili oldu. Ko/tri jenerasyon tarafında ise elektrik fiyatlarındaki artış, gaz fiyatlarındaki artışı kısmen dengelemiş olsa da; önümüzdeki dönemlerde bu dengelemenin normalize olması bekleniyor.

Madende iki katı aşan FAVÖK artışı

Maden işkolu 2019’in ilk yarısında yıllık yüzde 11 hacim artışıyla 262 bin 664 ton satış gerçekleştirdi. Maden işkolu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 64 artışla 51,1 milyon TL olarak açıklarken; FAVÖK’ünü ise iki kattan fazla arttırarak 11,6 milyon TL seviyesinde açıkladı. Satış hacmindeki artış, üretim performansındaki iyileşme ve fiyatlandırmadaki iyileştirmeler güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Gayrimenkül işkolu yılın ilk yarısında 21,4 milyon TL gelir ve 10,3 milyon TL FAVÖK açıklarken, bir önceki yıl 34,7 milyon TL gelir ve 13,4 milyon TL FAVÖK gerçekleştirmişti. 2018 yılı ilk yarısında Skycity ofis projesinin tamamlanması nedeniyle devredilen ofislerden yazılan gelirler etkili olmuştu.

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2019 yılının ilk yarısında yüzde 4 artarak 24,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK geçen seneki 1,0 milyon TL’ye kıyasla 0,8 milyon TL olarak açıklandı.

Yeni birleşme ve satın almalar için adımlar atıldı

Global Yatırım Holding’in Centricus ortaklığı sonrasında belirlenen varlık yönetimindeki büyüme stratejisi çerçevesinde ilk adım olarak Actus Portföy Yönetimi ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş birleşme kararı aldı. Birleşme sonrasında Actus Portföy Yönetimi’nin yüzde 90,1 hissedarı Global Yatırım Holding ile yüzde 9,9 hissedarı Polsan yeni yapıda yüzde 33,25 pay sahibi olacak. Global Yatırım Holding’in ayrıca şirketin yüzde 40 hissesini almak üzere opsiyonu bulunuyor. Global Yatırım Holding, birleşme sonrası oluşacak şirketteki çoğunluk hisselerin satın alınması opsiyonun kullanılması da dahil olmak üzere sektörde yeni birleşme, satın alma ve stratejik işbirlikleri ile sektördeki varlığını güçlendirmeyi planlıyor

GYH’nin liman işletmeciliği iş kolunun uluslararası genişleme stratejisi de başarıyla devam ediyor. Grubun liman işletmeciliği iş kolu Global Ports Holding’in (GPH), ortakları ile birlikte Tunus’ta bulunan La Goulette Kruvaziyer Limanı’nı işleten şirketin satın alınmasına ilişkin ve ayrıca Nassau, Bahamalar’daki kruvaziyer limanı ihalesi için verdikleri teklifler en iyi teklif seçildi. Bunların yanı sıra GPH, Antigua & Barbuda’daki kruvaziyer liman operasyonlarının 30 yıl süreyle işletilmesine yönelik kurmuş olduğu yüzde yüz bağlı ortaklığı GPH Antigua Ltd. unvanlı şirket için Royal Caribbean Cruises ile ortaklık yapma konusunda prensipte anlaştı. Ayrıca, GPH tüm paydaşlar için değer maksimizasyonunun yollarını araştırma amaçlı belirli varlıkların satışı ile stratejik yatırım ve ortaklıkları içeren stratejik bir değerlendirme sürecine girdi.

Vira Haber