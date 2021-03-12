Global’in Konsolide Gelirleri 1,6 Milyar TL’yi Aştı

Global Yatırım Holding (GYH), 2020 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Grup, 2020 yılında 298,8 milyon TL’lik IFRIC 12 etkisi dahil, 1,629 milyon TL konsolide gelir elde etti; konsolide gelirler 2019 yılında 1,441 mn TL seviyesindeydi. Yine aynı dönemde, 2019’daki 563 milyon 320 bin TL’ye kıyasla 327 milyon 706 bin TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. Enerji üretimi ile menkul kıymet ve varlık yönetimindeki güçlü sonuçlar, pandemiden en çok etkilen liman işletmeciliği ve gayrimenkul işkolları tarafından baskılandı. Grubun 2020’deki genel performansı Covid-19’un negatif etkilerine bağlı olarak bir önceki yıla kıyasla daha geride kalmış olsa da; özellikle madencilik ve gayrimenkul işkollarında, pandemi kısıtlamalarının biraz azalmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısında ilk yarıya kıyasla bir toparlanma gözlendi.

Covid-19 salgını, GYH finansalları üzerinde baskı yarattı. Böyle bir pandemi meydana gelmemiş olsaydı, IFRIC etkisi hariç tutulduğunda, toplam konsolide gelirlerin yıllık bazda yaklaşık yüzde 39, FAVÖK’ün de yüzde 50 artış kaydedebileceği tahmin ediliyordu.

GYH, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde güçlü finansal performansı ile 19,9 milyon TL net kar açıkladı.

‘OLAĞANÜSTÜ BİR PERFORMANS SERGİLEMEYE DEVAM EDİYORUZ’

2020 yılının diğer yıllara benzemeyen bir yıl olduğunu ifade eden GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “2020 mali sonuçlarını yorumlamadan önce, dünyanın her yerindeki sağlık çalışanlarına, özellikle de faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde çalışanlara teşekkür ederim. Dünya genelinde çalışanlarımızdan bazıları, arkadaşları veya aileleri virüsü kaptı ve hastalandı. Ancak doktorların ve hemşirelerin çabaları sayesinde, herhangi bir can kaybımız olmadı.” dedi.

GYH’nin bazı istisnalar dışında 2020’de gerçekleşen bozulmadan korkulduğu kadar etkilenmediğini vurgulayan Kutman, şöyle devam etti: “Koronavirüsün Wuhan'da ortaya çıkmasından sonra durumla ilgili ilk tartışmalarımız Ocak ayının son haftasında ve Şubat 2020'nin ilk haftasında gerçekleştirdik. Kısa süre sonra şirket çapında ilk önlemler duyuruldu. Bunlar başlangıçta seyahat kısıtlamaları şeklinde olsalar da, çok hızlı ve önemli ölçüde yükseldi. Ayrıca maliyetleri düşürmek için hızla harekete geçtik ve bazı durumlarda aşırı önlemler alındı. Tüm çalışanlara anlayış ve sabırları için teşekkür ederim. Beklenmedik dalgalanma ve büyük zorluk dönemlerinde bile, Global Yatırım Holding'de olumlu olabilecek çok şey var. Grup genelinde olağanüstü bir performans sergilemeye ve gelecek için büyük hayaller kurmaya devam ediyoruz.”

‘VERİMLİ, REKABETÇİ VE KÂRLI OLMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ’

Sonuçları yorumlayan Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise, “Bu salgına, sağlıklı sermaye ve likidite seviyeleri ile güçlü bir pozisyonda girdik. Ancak odak noktamız haklı olarak ekiplerimizin güvenliği ve refahı oldu. İş sürekliliğinin sağlandığı bir dönemde kuşkusuz karlar daha düşük. Yönetim, Covid-19 pandemisinin Grup üzerindeki uzun vadeli etkisini izlemeye ve düzenli olarak gözden geçirmeye devam edecektir. Aynı zamanda, likiditemizi güçlendirmek, sürdürmek ve ek finansman sağlamak için nakit parayı korumak, hem sermaye harcamalarını hem de işletme maliyetlerini azaltmak ve ertelemek için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Elde ettiğimiz finansal sonuçların gelecekte artarak devam etmesi en temel hedefimiz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde verimli, rekabetçi ve kârlı olmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

NATURELGAZ’IN GELİRLERİ 452,1 MİLYON TL’YE ULAŞTI

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, 2020 yılında SOCAR LNG’nin satın alınmasının etkisi ile 2020 yılında 173,4 milyon metreküp sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz satışı gerçekleştirdi. 2019’da bu rakam 167,1 milyon seviyesindeydi. Naturelgaz’ın gelirleri yıllık bazda yüzde 6 artarak 452,1 milyon TL'ye ulaşırken, artışta SOCAR LNG’nin satın alınması ile LNG gelirlerinin yansıması etkili oldu. Bu dönemde, gaz işkolunun FAVÖK'ü yüzde 5 düşüşle 96,0 milyon TL olarak gerçekleşti ve yüzde 21,2 FAVÖK marjı elde etti. Brüt kar marjının yüzde 29 ile bir önceki yıla kıyasla aynı seviyede olmasına karşılık, FAVÖK’deki söz konusu düşüş, senenin son iki ayı içinde satın alımı tamamlanan istasyonların devam eden giderleri nedeniyle Şirketin faaliyet giderlerindeki artıştan kaynaklandı. Diğer taraftan, bu istasyonların önümüzdeki dönemde Naturelgaz’ın etkin yönetimi ile portföydeki diğer istasyonlarla benzer marjlarla faaliyet göstermesi bekleniyor. Naturelgaz operasyonel kabiliyeti, etkin maliyet yönetim yapısı ve yeni iş geliştirme çalışmaları sayesinde Covid-19 etkilerine rağmen sağlam finansal konumunu sürdürdü.

KARAYİP LİMANLARI FİNANSALLARA KATKI SAĞLADI

Covid-19'dan en çok etkilenen iş kolu liman işletmeciliği oldu. Liman işletmeciliği gelirleri (IFRIC-12 muhasebe standardının etkisi hariç) 2020 sonunda yüzde 41 azalarak 395,9 milyon TL olurken, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 71’lik daralmayla 127,1 milyon TL oldu. Nassau Kruvaziyer Limanı için IFRIC-12'nin uygulanması nedeniyle proje için yapılan yatırım harcamaları, gelire yüzde 2'lik marjla dahil edildi. 2020 yılında IFRIC-12 muhasebe standardının uygulanması gelirlere 298,8 milyon TL (42,6 milyon ABD doları) katkı sağladı. Liman işletmeciliği işkolu; özellikle Şubat 2020'nin sonlarından itibaren hem küresel ekonomiler hem de küresel seyahat sektörü üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olan salgından önemli ölçüde etkilendi. Covid-19'un olumsuz etkisi, ticari operasyonlardaki küresel ticaret etrafındaki belirsizliklerle birleştiğinde kar marjları üzerinde baskı oluşturdu. Liman işletmeciliği iş modelindeki dış kaynaklı hizmet sağlayıcıların etkin kullanımına da dayanan esnekliğin, çoğu giderin kruvaziyer ve kargo hacimlerindeki genişleme ve daralmalarla hareket edebilme olanağı sağlaması, giderlerin azalmasında ve nakit durumunun korunması konusunda destekleyici oluyor. Öte yandan, Karayip limanlarının ilk kez konsolidasyona katılması ve Türk lirasının döviz kurları karşısındaki hareketi, liman işletmeciliği iş kolunun finansallarına katkı sağladı.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE 5 KATLIK FAVÖK ARTIŞI

Ko/tri-jenerasyon ile biyokütle ve güneş bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi işkolu 2020’de gelirlerini yüzde 76 arttırarak 261,8 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde 10,8 MW’lık Mardin güneş tesisinin devreye alınması, YEKDEM kapsamında 13,3 USc/Kwh tarife ile güneş bazlı elektrik üretiminin başlaması ve diğer enerji santrallerinde gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. Elektrik üretimi işkolu, tüm tesislerde gerçekleşen üretim ve verimlilik ile yüksek marjlı güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji santralinin ilk kez konsolidasyon dahil edilmesi sayesinde geçen sene aynı dönemde açıkladığı 18,3 milyon TL’ye kıyasla 5 kat artış göstererek 96,2 milyon TL FAVÖK açıkladı.

MADEN İŞKOLU YILIN İKİNCİ YARISINDA İHRACATLA TOPARLANDI

Maden işkolu 2020 yılında Covid-19 nedeniyle yıllık bazda yüzde 24 talep daralmasına bağlı olarak 366 bin 511 ton satış gerçekleştirdi. Maden işkolu yıllık bazda yüzde 8 daralma ile 88,7 milyon TL gelir açıkladı. FAVÖK tarafında ise işkolu yıllık bazda yüzde 17 daralma ile 27,1 milyon TL seviyesinde FAVÖK açıkladı. Dönem içinde Covid-19’a karşı özellikle yılın ilk yarısında Avrupa genelinde uygulanan kapanma tedbirleri iş kolu operasyonlarında baskıya neden olurken, hem satış hacminin hem de karlılığın yılın ikinci yarısında de ihracat pazarlarından gelen talebin artmasıyla toparlanma gösterdi. İş kolunun gelirleri 2020'nin ikinci yarısında önemli ölçüde artarak ilk yarı seviyelerini yüzde 57 aştı. Benzer şekilde iş kolu 2020'nin ikinci yarısında 20,1 milyon TL FAVÖK bildirerek 2020'nin ilk yarısına kıyasla neredeyse üç kat artış sağladı.

GAYRİMENKUL İŞKOLU 2020’NİN İKİNCİ YARISINDA FAVÖK ÜRETİMİNİ İLK YARIYA KIYASLA 3’E KATLADI

Covid-19'dan ciddi şekilde olumsuz etkilenen diğer iş kolu ise gayrimenkul iş kolu oldu. Gayrimenkul iş kolu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 42,5 milyon TL ve 21,1 milyon TL'ye kıyasla 29,4 milyon TL gelir ve 11,9 milyon TL FAVÖK bildirdi. Operasyonel performansta Van Alışveriş Merkezi'nin Mart ayında kısmen, Nisan ve Mayıs aylarında tamamen kapalı kalması nedeniyle Covid-19'a karşı alınan güvenlik önlemleri nedeniyle özellikle 2020 yılının ilk yarısında düşen kira gelirleri etkili oldu. Öte yandan, pandemi kısıtlamalarının kısmen hafifletilmesi ile gayrimenkul iş kolu toparlanmaya başladı. İşkolunun gelirleri 2020'nin ikinci yarısında toparlanarak ilk yarı seviyelerini yüzde 30 aşarken, FAVÖK üretimi 2020'nin ilk yarısında 2020 yılının ilk yarısına göre üçe katlanarak 9,0 milyon TL'ye ulaştı.

ARTAN İŞLEM HACMİ GELİRDE YÜZDE 89’LUK ARTIŞ GETİRDİ

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2020 yılında yüzde 89 artarak 101,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK ise geçen seneki 2,7 milyon TL’ye kıyasla 12 kat artışla 31,7 milyon TL olarak açıklandı. Güçlü operasyonel performans, işlem hacmindeki artış ve etkin maliyet yönetimine bağlı olarak gerçekleşti.

TAHVİL SAHİPLERİ İLE TOPLANTI YAPILACAK

GYH, ana faaliyet alanları olan liman işletmeciliği, temiz ve yenilenebilir enerji ile varlık yönetimi işkollarında yatırımlarına devam ediyor. Raporlama yılı boyunca stratejik odak noktası, ana faaliyet alanları ve Grup’un Covid-19'un etkisinden en az şekilde nasıl etkileneceğine odaklanmak üzerinde kaldı.

GYH’nin liman işletmeciliği iş kolundaki iştiraki Global Ports Holding’in (GPH), kruvaziyer odağını arttırma strateji doğrultusunda, gerekli onayların ardından Antalya’daki ticari limanı Port Akdeniz’in 1.033.158.000 TL (140 milyon ABD Doları) bedelle Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals’e devri tamamlandı. Bu hamle şirketin, küresel kruvaziyer limanı operatörü olma stratejisiyle uyumlu. Port Akdeniz'in satış işleminin tamamlanması ile satıştan elde edilen fon ile Kasım 2021 vadeli 250 milyon dolarlık Eurobond’un refinansmanının ciddi bir kısmı karşılanmış oldu. GPH, 250.000.000 ABD Doları tutarlı yurtdışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond) refinansmanı kapsamında Antalya Limanı satışından elde edilecek fonların kullanımını da içeren bir teklif açıkladı. Bu adım ile Şirketin mevcut brüt borç tutarının azaltılması ve vade yapısının uzatılmasının hedefleniyor. Tahvil sahipleri ile toplantı 26 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek.

GPH KRUVAZİYERDE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Kruvaziyer operasyonları Covid-19 salgınından önemli ölçüde etkilenmeye devam etse de kruvaziyer turizmi uzun vadede önemini koruyor. GPH bu dönemde de dünyadaki önemli kruvaziyer limanları için çıkan fırsatları yatırım kriterleri içinde dikkatli bir şekilde değerlendirmeye devam ediyor. 2020 yılında GPH’nin ortağı Balearia Group, Valencia Limanı'nın kruvaziyer liman ve feribot operasyonlarına ilişkin 35 yıl süre ile (15 yıl ilave uzatma hakkı ile) işletilmesine yönelik bir imtiyaz sözleşmesine hak kazandı. GPH, imtiyaz sözleşmesi uyarınca, imtiyaz süresi boyunca Valencia Kruvaziyer Limanı'nı işletecek. Buna ilave olarak, GPH, yine 2020 yılında İtalya'daki Taranto Limanı'nın kruvaziyer liman operasyonlarına ilişkin 20 yıl süre ile işletilmesine yönelik İyonya Denizi Liman Başkanlığı tarafından seçilerek bir imtiyaz sözleşmesi elde etti. Bu hamleler GPH’nin küresel kruvaziyer limanı operatörü olma stratejisi doğrultusunda kruvaziyer odağını daha da arttırdı. GPH, kruvaziyer limanı pazarında büyümeye ve yeniliklerini sürdürmeye devam edecek.

NATURELGAZ’IN COĞRAFİ KAPSAMA ALANI GENİŞLEDİ

GYH’nin ana faaliyet alanlarından olan sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz dağıtımı ve satışı iştiraki Naturelgaz, inorganik büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım atarak SOCAR Türkiye LNG Satış A.Ş.'nin yüzde 100'ünü 32,4 milyon TL bedelle satın aldı. Ayrıca 10 Şubat 2021'de Naturelgaz, Petrol Ofisi ile ekonomik ve çevreci bir yakıt olan Oto CNG pazarının geliştirilmesi için bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu tür gelişmeler, Naturelgaz'ın LNG, dökme (endüstriyel) CNG ve Oto CNG iş kollarındaki konumunu daha da güçlendirmenin yanı sıra, ürün portföyünü çeşitlendirirken, iş hacmini ve coğrafi kapsama alanını da genişletti.

İSTANBUL PORTFÖY’DE SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Odaklanılan alanların üçüncüsü olan varlık yönetiminde, GYH’nin Centricus ortaklığı sonrasında belirlenen varlık yönetimindeki büyüme stratejisi çerçevesinde, Actus Portföy Yönetimi ve İstanbul Portföy Yönetimi birleşmelerini tamamlayarak Türkiye'nin en büyük yerli ve bağımsız varlık yönetimi şirketini yarattı. GYH’nin İstanbul Portföy'ün sermayesinde sahip olduğu pay oranı %26,6. GYH’nin İstanbul Portföy'ün ilave %40 hissesini satın almak üzere bir satın alma opsiyonu bulunuyor.

COVİD-19’A KARŞI ETKİN KRİZ YÖNETİMİ

Öte yandan Global Yatırım Holding, Covid-19’un getirmiş olduğu küresel ekonomik kısıtlamalara karşı etkin tedbirleri tüm iş kollarında genişleterek hayata geçiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11 Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını ve salgına karşı alınan önlemler, salgına maruz kalan tüm ülkelerde operasyonlarda aksaklıklara yol açmaya ve ekonomik koşulları olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Bunun sonucunda varlık fiyatları, likidite, kurlar, faiz oranları ve diğer pek çok konuda etkilenmekte ve salgının etkiler nedeniyle geleceğe ilişkin belirsizliğini korumaktadır.

Covid-19 salgınının Grup’un konsolide finansal durumuna, konsolide finansal performansına ve konsolide nakit akışlarına olan olumsuz etkilerini etkin bir şekilde yönetmek adına, Grup ilk andan itibaren tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tedbirleri almaktadır.

Grup’un önümüzdeki dönem için ana odak alanları kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, pozitif serbest nakit akımı, operasyonel karlılık ve verimliliktir. Grup ayrıca görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam edecek, yenilikçi ve öncü çalışmalar gerçekleştirecek ve faaliyet gösterdiği her alana değer katmaya devam edecektir.

Covid-19'dan en çok etkilenen iş kolu liman işletmeciliği ardından gayrimenkul (alışveriş merkezleri) gelmektedir. Ayrıca madencilik iş kolu üzerinde de nispeten küçük bir etkisi vardır. İş kolları, özellikle hükümetlerin Covid-19'a karşı önlemleri sıkılaştırması sonucu oluşan ekonomik faaliyetlerde yavaşlama etkilerine açıktır.

Etkili Covid-19 aşılarının yakın zamandaki gelişimi cesaret verici bir gelişme olsa da, Covid-19 etkisinin Dünyada ve Türkiye’de ne kadar süre ile devam edeceği, ne kadar yayılabileceği henüz net olarak tahmin edilememekte olup; etkilerin şiddeti ve süresi netleştikçe Grup yönetimi tarafından orta ve uzun vade için daha belirgin ve sağlıklı bir değerlendirme yapma imkânı söz konusu olabilecektir. Grup yönetimi, mevcut belirsiz ekonomik görünüme rağmen Grup’un ticari risklerini ve likidite rezervlerini başarılı bir şekilde yöneteceğine inanmaktadır.

Vira Haber