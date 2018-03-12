GMO, bir ilke imza attı

11 Aralık 1954 yılında kurulan ilk meslek odası olan Gemi Mühendisleri Odası, 2010 yılında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alan ilk oda olmuştu. İlklerin odası olan öncü meslek odası bayrağını, ISO 10002:2015 Müşteri/Üye Memnuniyeti Belgesini de bünyesine katarak, daha da yükseklere taşımaya hızla devam ediyor.

GMO, ISO 10002:2015 Müşteri/Üye Memnuniyet Sistemiyle; Üyesine hizmet odaklı ve iyileştirmeye açık bir yapı oluşturarak, üye memnuniyetinin artırılması, alınan öneri ve şikayetlerin hızlı çözümü ve üyelerine daha iyi hizmet için büyük bir adım attı.

“Şeffaf ve Hesap Verebilir Bir Yönetim Modeli” ni benimseyen Gemi Mühendisleri Odası, kurulan yeni sistem ile üye şikayet ve memnuniyetlerini yine üyeleri ile izleyebilecek. Üyelerinin görüşleri ve önerileri ile çalışmalarını sürekli iyileştirerek kapsamlı hale getirebilecek.

GMO üyelerinin; Sözlü, yazılı dilekçe, e-posta, sosyal medya üzerinden ilettikleri tüm şikayet ve memnuniyetleri değerlendirerek, “Üyesinin Yanında Olan Oda” vasfını korumaya devam edecek.

GMO Üyelerinin; Şikayetlerini ve Memnuniyetlerini tüm gerekçeleriyle çok kısa sürede üyesiyle paylaşarak “Ulaşılabilir Oda” olmayı sürdürecek.

GMO Üyelerinin; Tüm fikir ve önerilerinin değerlendirildiği bu sistem ile “Üyesiyle Değerli Oda” olma yolundan hiç şaşmayacak.

GMO Üyelerine; ISO MMS 10002:2015 ile yapılacak tüm hizmetlerin üye değerini yükseltmek hedefiyle gerçekleştirilmesi, “Odasına Sahip Çıkan ve Aidiyet Duygusu Hisseden Üyeler” kazandıracak.

Vira Haber