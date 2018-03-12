Alpha Marine Consulting Turkey'den yeni seminer

Alpha Marine Consulting Turkey hâlihazırda yürürlükte olan EU MRV'den sonra bu sefer IMO, DCS olarak adlandırılacak benzer bir sistemi uygulamaya başlatacak.

Mart ayındaki seminerin konusu, IMO DCS ve EU MRV sistemleri.

Bu seminerde elde etmeyi hedeflenen çalışmalar, gemilerden yayılan CO2 emisyonları ile ilgili Yakıt Tüketim Veri Toplama Sistemi (DCS) için IMO şartlarının uygulanmasında herkese yararlı bir bakış sağlamak ve Yeni SEEMP manuellerinin geliştirilmesi de dâhil olmak üzere uyum için gerekli eylemlerle birlikte yol haritası hazırlamak. Delegeler, kapsamlı olarak açıklanacak olan tüm IMO DCS gereksinimlerinin uygulanması için hem teorik bilgi hem de pratik bilgiler edinecekler. İzleme ve raporlama gereksinimleri bağlamında EU MRV’li benzerlikler/farklılıklara ayrıca vurgu yapılacak ve ilgili ticari gereklilikler (örneğin TMSA 3 Element 10 Çevre ve Enerji Yönetimi, vb.) ayrıca ayrıntılı olarak ele alınacak.

Ders konuları ise şöyle

•EU MRV – Durum Güncelleme

• IMO DCS – Gereklilikler, Sona Erme Tarihi ve Alınacak Önlemler

• AB MRV ve IMO DCS Gereksinimleri arasındaki farklar

• İlgili Düzenleyici ve Ticari Gereksinimler

• SEEMP - İçindekiler, şablonlar ve bunların nasıl hazırlanacağına ilişkin talimat

• Raporlama - Veri toplama seçenekleri, ilgili iş yükü ve yazılım alternatifleri

• Doğrulama - Doğrulayıcı seçimi, denetim hazırlığı

• Genel Yol Haritası – Soru ve Cevap

Ayrıca, tüm katılımcılara hem EU MRV hem de IMO DCS için kullanılmak üzere Excel formatında bir örnek raporlama formu verilecek.

Vira Haber