Sanmar Denizcilik’e Türk Loydu güvencesi

Dünyanın sayılı römorkör üreticilerinden ve operatörlerinden biri olan Sanmar Denizcilik’in Petkim Aliağa tesislerinde görevli 4 römorkör, Türk Loydu tarafından yapılan denetimleri başarı ile geçerek, ISM Kod Emniyetli Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandı. Sanmar Denizcilik’in römorkörleri için düzenlenen sertifikalar, Türk Loydu merkez ofisinde düzenlenen törenle teslim edildi. Römorkör ve Kılavuzluk faaliyetlerini Türkiye’de 7 ayrı Liman Başkanlığı İdari sınırında, yurtdışında ise 3 ayrı ülkede sürdüren Sanmar Denizcilik, işletmesi altında bulunan genç ve modern römorkör filosu ile dünya standartlarında bir hizmet vermek, can ve mal emniyetini sağlamak ve çevreyi korumak adına kurduğu ISM Kod Emniyetli Yönetim Sisteminin sertifikalandırılmasında Türk Loydu’nu tercih etti.

Sertifika törenle teslim edildi

Sanmar Denizcilik, merkez ofis bünyesinde Uluslararası Emniyet Yönetimi (ISM) Sertifikası’nın gerekliliklerini yerine getirebilmek için geçen yıl başlattığı çalışmaları sonuçlandırmış ve Türk Loydu tarafından yapılan denetimi başarı ile geçerek ISM Uygunluk Belgesi (DOC) almaya hak kazanmıştı. Sanmar Denizcilik tarafından kurulan Emniyetli Yönetim Sistemi’nin Türk Loydu tarafından sertifikalandırılmasının ardından, işletme altında bulunan römorkörlerin ISM Emniyetli Yönetim Sertifikası (SMC) alabilmesi için Türk Loydu tarafından yapılan denetimlerin başarı ile tamamlanması sonucunda, Petkim Aliağa tesislerinde görevli 4 römorkör, ISM Kod Emniyetli Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandı. Türkiye’de ilk kez Sanmar Denizcilik’in römorkörleri için düzenlenen ISM Kod Emniyetli Yönetim Sistemi Sertifikalar, 9 Mart 2018 tarihinde Türk Loydu merkez ofisinde düzenlenen törenle Sanmar Denizcilik’e teslim edildi. Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen sertifika teslim törenine Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürün, Operasyon Müdürü Korhan Doruk ve diğer yöneticiler ile Türk Loydu yönetici ve çalışanları katıldı.

Emniyetli yönetim sistemi uygulamaları çağrısı

Törende, Türk Loydu tarafından yürütülen ISM Kod Sertifikasyon sürecine ilişkin bilgilendirmenin yapılmasının ardından bir konuşma yapan Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Sanmar Denizcilik’in liman operasyonları ve pilotaj operasyonlarında çalışan römorkörlerinin gerçekleştirdikleri riskli operasyonlar sebebi ile can ile mal emniyetini sağlamak ve çevreyi korumak için bir Emniyetli Yönetim Sistemi kurduklarını ve bu sistemin değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması için Türk Loydu’nun sahip olduğu bilgi ve tecrübeye güven duymalarından ötürü memnun olduklarını belirterek, tüm römorkör operatörlerine işletmelerinde bir Emniyetli Yönetim Sistemi uygulamaları çağrısında bulundu.

“Tecrübemizi römorkör operatörleri için kullanmak istiyoruz”

Cem Melikoğlu, Türk Loydu’nun kabotaj hattında çalışan yolcu gemileri ile tankerlerin Ulusal Emniyetli Yönetim Sistemine uygun olarak sertifikalandırılmaları sürecinde çok büyük bir tecrübeye sahip olduklarını ve bu tecrübeyi römorkör operatörleri için kullanmak istediklerini ilave etti. Törende bir konuşma yapan Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürün, Sanmar Denizcilik olarak filoda bulunan römorkörlerin 500 grt altında olması sebebiyle bu sertifikayı alma zorunluluklarının bulunmamasına karşın, müşterilerine dünya standartlarında bir hizmet vermek ve çevreyi korumak adına ISM Kod Sertifikasını aldıklarını ve bu süreçte kendilerine her aşamada destek olan Türk Loydu’na teşekkür ettiklerini ve kalan römorkörlerin de ISM Emniyetli Yönetim Sertifikası çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Gemi işletmeciliği ve çevre korumasında önemli bir araç olarak düşünülebilecek olan ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından uygulamaya konulan ISM Kodu, bayrakları ne olursa olsun uluslararası sularda çalışan 500 gros ton üzerindeki tüm yük ve yolcu gemilerinin ISM Emniyetli Yönetim Sertifikası almasını ve bu gemileri işleten şirketlerin ise ISM Uygunluk Belgesi sahip olmasını şart koşuyor.

Vira Haber