GMO, Cumhuriyetin 95. yılını kutladı

Kutlamalar 29 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 12:00’da başladı. Tuzla sahil tören alanında, sivil toplum kuruluşları ve halkımızla birlikte, saygı duruşu, istiklal marşı ardından Atatürk anıtına çelenk takdim edildi.



Kutlamalar, Saat 19:00’da Gemi Mühendisleri Odası’nın düzenlendiği “Cumhuriyet Kokteyli” ile devam etti. Gemi Mühendisleri Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen kokteyle, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak, GİSBİR AR-GE Uzmanı Gökhan Murat Kaya, Sivil Toplum Kuruluşları Tuzla Platformu temsilcileri, GMO üyeleri ve aileleri iştirak etti.



Kokteylde kısa bir konuşma yapan Bostancı, sözlerine “Cumhuriyetin 95. Yılını kutlayarak başladı. Cumhuriyetin geleceğin teminatı olan gençlere emanet olduğunu ifade etti. GMO Cumhuriyet kokteylinin geleneksel olarak kutlanacağını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.



Kokteyl, toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.





























Vira Haber