Yalıkavak Marina, ‘Her Çocuk İçin Eğitim’ diyor

UNICEF Umut Balosu’na iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü simalar katıldı. Desteklerinden dolayı Yalıkavak Marina’ya UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk tarafından ‘Teşekkür Plaketi’ takdim edildi.

Bodrum Yalıkavak bölgesinin en lüks yat, alışveriş ve yaşam merkezi Yalıkavak Marina, UNICEF Umut Balosunun “Her Çocuk İçin Eğitim” Sponsoru olmasının gururunu yaşıyor. Balo, 25 Ekim Perşembe akşamı Raffles Hotel’de UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk ev sahipliğinde gerçekleşti.

UNICEF Umut Balosu, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdür Vekili İnci Haseki, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk’un konuşmaları ile başladı. Geceye UNICEF Yardım Meleği Zafer Kozanoğlu ve UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçileri Ayşe Kulin ve Müjdat Gezen katıldı.

Yalıkavak Marina’ya desteklerinden dolayı Prof. Dr. Tezer Kutluk tarafından “Teşekkür Plaketi” takdim edildi. Gecenin devamında Rüştü Sungur’un Sitare Kalyoncuoğlu desteğiyle yönettiği müzayede ile UNICEF yararına bağış toplandı. Gece, UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Ferhat Göçer ve orkestrasının muhteşem konseri eşliğinde devam etti. Yalıkavak Marina’nın ‘Her Çocuk İçin Eğitim’ Sponsorluğunu üstlendiği UNICEF Umut Balosu 2018’e, iş, sanat ve cemiyet hayatından yaklaşık 250 kişi katılım sağladı.







Yalıkavak Marina, “Dünyanın En İyi Marinası” Yarışında

Türkiye'nin en popüler yat turizmi bölgelerinden birinde yer alan Yalıkavak Marina, İngiliz The Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından düzenlenen yarışmada “Dünyanın En İyi Marinası” kategorisinde yarışıyor. Prestijli ödülün sahibi olmaya çok yaklaşan Yalıkavak Marina, gelecek oylarla dünyanın mega yat yıldızı olmayı bekliyor.

Yalıkavak Marina için oylamaya katılım çok kolay. Bağlantıya tıklayarak ve ardından “Coastal Marina” kategorisini seçtikten sonra “Turkey” ve onun altında “Yalıkavak Marina”yı seçerek oy kullanabilirsiniz ve Türk Yalıkavak Marina'yı dünyanın en iyi süper yat limanı olarak duyurmak için bize destek olabilirsiniz.

Vira Haber