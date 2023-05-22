Göcek’te 4. TYBA Yacht Charter Show Rüzgarı Esti

D-Marin Göcek’te gerçekleşen ve uluslararası yat dünyasının en etkili B2B platformlarından kabul edilen TYBA Yacht Charter Show’a katılan dünyanın en üst düzey sektör profesyönellerinin sayısı bu yıl 350’yi aşarak, diğer yıllara nazaran oldukça tatmin edici bir artış gösterdi.

Organizasyonu ziyaret edenler arasında İmeak Yonetim Kurulu Baskani Tamer Kıran, İmeak Meclis Baskanı Başaran Bayrak,İmeak Genel Sekreter İsmet Salihoglu, İmeak Yönetim Kurulu Uyeleri, Dto Fethiye-Marmaris- Bodrum Sube Baskanlari, İlkay Tugay, Halil Bağlı ve Orhan Dinç de yer aldı.

Show’u düzenleyen Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) geçen senelerde olduğu gibi Atina’dan özel bir uçakla yabancı broker’ları Göcek’te, Show boyunca misafir etti. Yabancı yatçılık basının da oldukça ilgi gösterdiği organizasyonda öne çıkan başlıklar şöyle:

Sergilenen yat boylarında ve sayısında artış kaydedildi.

Boyları maksimum 64 metreye ulaşan super lüks 55 yat mürettebatıyla beraber ziyarete sunuldu. En kısası 21.6 metre olan yatların içinde boyu 35 metre ve üstü olan yat sayısı 28’e ulaştı. Toplam uzunluğu 1886 metreye ulaşan 55 yattan 5 tanesi, yer kalmaması sebebiyle açıkta alarga’da ziyaretçi kabul etmek durumunda kaldı. Ziyaretçiler, hızlı servis botları ile organizatörler tarafından lüks yatlara taşındı.

Ayrıca bu yıl yaşanan ilklerden biri de, yabancı yatların da organizasyonda sergilenmeye başlaması oldu.

B2B anlaşmalar imzalandı

Yat sektörünün bir araya gelmesine, yüzyüze görüşmeler yapmasına olanak tanıyan Show’da bir çok profesyönel kendi arasında anlaşmalara vardı. Öne çıkan ve Türk Yat Turizmi açısından da büyük önem taşıyan bir anlaşma TYBA ve Başken Üniversitesi arasında gerçekleşti. Yat, Süper Yat ve Kurvazier Aşçılığı eğitiminin araştırılması projesi kapsamında akademik çalışma yapılması maksadıyla Başkent Üniversitesi ile TYBA anlaşarak işbirliği protokolü imzaladılar.

Let’s Cook Yarışmasının kazananları belli oldu.

TYBA Yacht Charter Show’da her yıl düzenlenen “Şefler Yarışması”nın da kazananları belli oldu. Bu yıl şeflerden, modern bir dokunuşu içeren bir Türk yemeği sunmaları istendi ve kazanan şefler:

Zeemar teknesinden Burcu Duzey

Tuyika S. teknesinden Abdulbaki Bilgic

Quinta Essentia teknesinden Darko Cosic

En iyi servis ve sunum açısından kazanan tekneler:

Best welcoming crew - Beyaz Lale

Best Presentation - Babylon

RUNNER UP: Derin Deniz

4.TYBA Yacht Charter Show süresince gerçekleştirilen bilgilendirici seminerler ve özel etkinlikler, katılımcılara yat sektöründeki gelişmeleri takip etme ve dünya yat profesyönelleri ile iletişim kurma fırsatı sağladı. Beş gün süren organizasyon uluslararası sektör profesyonelleri için unutulmaz bir deneyim sunarak sektördeki bağlantıları güçlendiren bir platform olmaya devam etti.

Vira Haber