Kuzey Marine Sigorta’nın, Kuzey Academy bünyesinde sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı denizcilik sektörü söyleşileri devam ediyor. Son olarak Kuzey Marine Sigorta Kurucusu Emin Yaşacan, "Sigortalarımız neyi kapsar, neyi kapsamaz?" başlıklı söyleşide katılımcılarla buluştu. Yaşacan, "Gemi enkazlarında sigorta 'parasını verelim' derken, P&I enkazı kaldırmakla yükümlüdür" dedi.



Emin Yaşacan şunları söyledi : P&I kulübü seçimi çok önemli



“P&I sigortası İngilizce protection & indemnity yani koruma ve tazmin kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir terimdir. Sigortacılık tarihinde en yaşlı üyelerinden birisidir. Tekne / gemi donatan ve sahiplerinin 3. şahıslara, çevreye, kendi personeline ve hatta, varsa, taşıdığı yüke karşı sorumluluklarını karşılayan bir sigorta türüdür. P&I kulübü seçimi çok önemli. Bu teminat altında olmayan bir şeyi bile teminat altına aldırabiliyorsunuz. Ödemek istemeyen P&I kulübü olmak istemiyor. Armatöre yardımcı oluyor”



Limana bile giremezsiniz

“Arabamızı aldık ama trafik sigortamızı yapmadık. Garaja koyduk. Ne olacak ki, yapmayabilirsiniz. Gemi olunca öyle değil. Limana bile giremezsiniz. Sigorta o kadar önemli hale geldi ki, boğaza giren geminin sadece poliçe sunması yetmiyor. Görevliler IMO numarasını girip P&I kulübünde var mı yok mu ona da bakıyorlar"



P&I neleri kapsıyor?

“P&I sigorta ürününde gemi insanlarının veya ‘3. şahısların yaralanma, hastalık, ölüm tazminat ve masrafları‘, ‘kaçaklar ve mülteciler‘, ‘denizde can kurtarma‘, ‘çatma sorumlulukları‘, ‘karada, denizde mala hasar / sabit ve yüzer objelere hasar‘, ‘enkaz kaldırma‘, ‘karantina masrafları‘, ‘yükün taşınmasından doğan eksiklik, hasar ve imha gibi sorumluluklar‘, ‘çevre kirliliği cezaları ve masrafları‘, ‘geminin müşterek avarya payı‘, ‘cezalar‘ ile ‘dava ve say masrafları‘ kapsam altındadır”



Kirayı karşılarsa sistem çöker

“Benim gemim kiradan düştü, ben bunu P&I’dan alacak mıyım’ sorusuyla çok karşılaşıyorum. P&I şirketleri bunu teminat altına alsalar batarlar. Sistem çöker. Bir geminin kirası 10 bin dolardır, ötekisinin 33 bin dolardır. Sistem çöker. Bir de kira kaybının ayrı bir sigortası vardır. Çok geniş bir şekilde alabilirseniz, bazı sigorta şirketleri var her türlü hasarı teminat altına alabiliyor.”



Enkazlarda P&I teminatı

“Diyelim ki gemi karaya oturdu. 50-60 metreyi de geçmedi ve geminin direkleri gözüküyor. Armatörler bu enkazın kaldırılmasını sağlamak zorunda yoksa diğer gemiler sıkıntıya girer. Bayrak devleti, P&I sıkıntı yaşar. Gemi geldi, sürüklendi ve vurdu. Burada P&I kulüpleri başta yakıtı, yağı çıkartmaya gayret eder. Bu masraflar teminat altındadır. Yükün bertaraf edilmesini sağlamayı teminat altına alır. O enkazın orada durması seyre veya turizme zararlıysa mutlaka kaldırılması gerekiyor. Armatör sigortaya, ‘artık gemi sizin’ der. Onlar da, ‘hayır bizim değil. Geminin parasını verelim’ der. P&I ise öyle diyemez. Gemiyi keserek mi çıkartırlar, yama yapıp şişirerek mi çıkartırlar… Geminin değeri 5 milyon dolardır, çıkartmak 50 milyon dolardır. Bütün enkazın kaldırılmasını P&I teminat altına alıyor”

Özel Hastane masrafları

Gemi insanlarının sağlığı noktasında “kalp krizi”, “hastane masrafları”, “özel hastane masrafları” ve “karantina” teminat altında iken personelin özel sağlık sigortası dahil değildir”



Kaçaklar ve mülteciler

“Deviasyon (rotadan çıkmak), ülkelerine gönderilme, bakım, liman, acente, guard (koruma) ve denizden insan kurtarma masrafları teminat altında iken geminin ticari kaybı ile yolcu alan personelin cezai masrafları teminat altında değildir”



Çatma, çatışma

“Karşı geminin fiziki tekne hasarı, karşı geminin ticari kayıpları ve çevre kirliliği masrafları teminat altında iken yüksek muafiyetler ile kendi gemimize ait fiziki hasarlar teminat altında değildir”

Yük taşınması ve cezalar

“Yük hasarlarıyla gümrük maliyetleri teminat altında iken yüke düzgün bakılmamasından, yükleme kusurlarından veya fazla yüklemeden kaynaklı masraflar ile güverte yükleri teminat altında değildir. Gümrük, çevre kirliliği ve yasaklı madde kaçakçılığından kaynaklı cezalar teminat altında iken port state cezaları ise teminat altında değildir”



Katılımcılar ne dediler?

Nevzat Sonay / My Ship Group Kiralama Müdürü

“Öncelikle Kuzey Marine ailesine bu söyleşiyi düzenlediği için teşekkür ederiz. Bildiğiniz üzere lojistikte sigorta olmazsa olmaz. Bir de tabii denizcilik sektöründe sigortanın önemi, mevzuatı çok derin ve geniş. Bununla birlikte çalıştığınız sigorta firması ve acentesi de çok büyük önem arz etmekte. Size vereceği destek, arkanızda durduğunu bilmesi, armatör olarak tabii bunu değerlendiriyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bunun haricinde de biz de bilgilerimizi pekiştirdik. Bilmediklerimizi de üzerine öğrenip üzerine koyduk. Bu da güzel bir vesile oldu”



Samsa Emin Körüklü / Saga Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı



“Kuzey Marine Insurance’nin gerçekleştirdiği bu söyleşileri oldukça faydalı buluyorum ve devamını diliyorum”



Burcu Berrak / Atlas P&I Genel Müdürü

“Emin Bey bize P&I sigorta teminatının içeriğinden ve sigorta poliçelerinin hangi durumlarda kapsam dışı kaldığından bahsetti. Çok faydalıydı. Bütün armatörleri bekliyoruz”



Alper Gergin / Uzakyol Gemi Kaptanı

“En zor konulardan bir tanesi olan P&I birçok denizcilik yöneticisinin tam anlayamadığı bir konu ve aynı zamanda dünyadaki sigorta anlayışının da çok özel bir durumudur. Kuzey Marine bize bu konuda sektördeki çalışanların, profesyonellerin kafalarını karıştıran sorular ve anlayamadıkları detayları çok güzel bir şekilde sundu"

Vira Haber