Gölcük Tersanesi Yeni İşçi Alacak

Türk-Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Korkut Gökbayrak, " Gölcük Tersane Komutanlığı’na alınacak 94 işçi ile alakalı olarak, Tersaneler Genel Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Mülakatlarımız, 19 Ekim 2020 tarihi itibariyle başlayacak olup iki hafta boyunca devam edecek. İşe girecek arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun temennilerimizi iletiyoruz. Takip eden süreçte Milli Savunma Bakanlığı ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde, önümüzdeki senelerde daha fazla işçi alımı için dün olduğu gibi bugün de taleplerimiz devam edecek” dedi.

BAŞARILARI DAİM OLSUN

İşçilerin çalışmaları hakkında düşüncelerini dile getiren Başkan Gökbayrak, “Pandemi süresince Akdeniz’le ilgili sıkıntılarla alakalı olarak Aksaz Onarım Destek Komutanlığı’na ve İzmir Foça Komutanlığı’na, gemilerimizin bakım ve onarımını yapmak için işçi arkadaşlarımız gitmişti. Her bir işçimize, zaman mefhumu gözetmeksizin 24 saat hizmet verip gemilerimizin Akdeniz’de yüzmesine vesile oldukları için canı gönülden teşekkür ediyoruz. Çalışmalarındaki başarıları daim olsun” dedi.

Vira Haber